El Ayuntamiento de Granada amplía diez años más el plazo para culminar la tercera fase del Centro de Empresas del PTS

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada llevará al próximo Pleno la ampliación en diez años del plazo asociado a la cesión de una parcela municipal de 14.272 metros cuadrados para culminar la tercera fase del Centro de Empresas del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS). La medida permitirá completar un equipamiento estratégico para seguir consolidando el sector de la ciencia y la innovación en Granada, reforzando un espacio destinado a la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la implantación de empresas innovadoras.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha señalado que "esta ampliación permite culminar un proyecto estratégico para Granada y completar la tercera fase del Centro de Empresas del PTS sobre una parcela que mantiene íntegramente la finalidad pública para la que fue cedida". Con esta decisión, "garantizamos que el suelo siga destinado a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, reforzando uno de los principales espacios científicos y empresariales de nuestra ciudad".

De esta manera, la propuesta afecta a la parcela ID-1, de 14.272 metros cuadrados, destinada a actividades de investigación y desarrollo tecnológico dentro del Campus de Ciencias de la Salud. Sobre estos terrenos ya se han construido las dos primeras fases del Centro de Empresas del PTS, quedando pendiente la ejecución de la tercera, cuya culminación permitirá completar este equipamiento estratégico para el ecosistema científico y empresarial de Granada.

Concretamente, la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud presentó el pasado 6 de mayo la solicitud para ampliar en diez años el plazo asociado a la cesión de la parcela. Esta petición permitirá "promover la constitución de un derecho de superficie necesario para ejecutar la tercera fase del Centro de Empresas, completando un proyecto estratégico para el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud".

En este sentido, Carazo ha subrayado que "Granada está consolidando un modelo de ciudad en el que la ciencia, la innovación y el conocimiento constituyen "uno de los principales motores de desarrollo económico y generación de empleo de calidad". Así, el PTS "simboliza la alianza entre la universidad, la investigación, la actividad sanitaria, la transferencia de conocimiento y el tejido empresarial". Por tanto, "culminar el Centro de Empresas permitirá seguir atrayendo proyectos innovadores, impulsar la creación de nuevas empresas y reforzar el liderazgo de Granada como referente científico y tecnológico", ha indicado.

Por tanto, la actuación prevista mantendrá el destino de la parcela vinculado a actividades de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento y prestación de servicios avanzados, reforzando el ecosistema científico y empresarial del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

De este modo, los informes municipales concluyen que se preserva la finalidad pública que motivó la cesión gratuita del suelo y que no existe ningún uso incompatible con el destino establecido en el acuerdo original. Así, el acuerdo que se elevará al Pleno propone acreditar la permanencia del interés público que justificó la cesión gratuita de la parcela y ampliar en diez años el plazo para ejecutar las actuaciones pendientes.

Para la alcaldesa, "la decisión no modifica el destino del suelo ni implica una nueva cesión, sino que permite completar la tercera fase del Centro de Empresas manteniendo la finalidad pública establecida desde el origen del proyecto". Además, "estamos hablando de una parcela que mantiene el mismo destino de interés general para el que fue cedida: impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Con esta ampliación del plazo garantizamos la protección de ese uso público y damos un paso decisivo para culminar un proyecto estratégico que seguirá fortaleciendo al PTS y consolidando a Granada como una ciudad de referencia en ciencia e innovación".

La cesión de estos terrenos tiene su origen en el proceso de desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud. En enero de 1999, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el convenio urbanístico que articuló la colaboración entre las distintas administraciones e instituciones implicadas para hacer posible el desarrollo del campus, definiendo la ordenación de los terrenos, su urbanización y la reserva de parcelas destinadas a equipamientos públicos y actividades de investigación e innovación.

El planeamiento del Campus de Ciencias de la Salud ordenó los distintos usos del ámbito, diferenciando las zonas hospitalarias, universitarias y de investigación y desarrollo tecnológico, junto a los equipamientos públicos, espacios libres, residencias universitarias y otros usos terciarios, comerciales y residenciales. Posteriormente, el acuerdo suscrito el 25 de noviembre de 2002 atribuyó al entonces Instituto de Fomento de Andalucía las parcelas destinadas a investigación y desarrollo tecnológico, entre ellas la ID-1.

Igualmente, la transmisión se formalizó mediante escritura pública el 28 de abril de 2005 y quedó condicionada al mantenimiento de la finalidad pública prevista, estableciéndose el derecho de reversión a favor del Ayuntamiento en caso de incumplimiento de las condiciones fijadas. La finalidad de estos terrenos era impulsar un complejo empresarial dedicado a la investigación, el desarrollo y la innovación, estrechamente vinculado a la generación y transferencia del conocimiento en el ámbito de las ciencias biosanitarias.

Por último, la ampliación del plazo permitirá mantener ese objetivo y culminar el desarrollo del Centro de Empresas, reforzando el ecosistema científico, tecnológico y empresarial del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.