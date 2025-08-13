Ayuntamiento de Granada amplía servicios de sede electrónica para trámites del padrón municipal desde todos dispositivos

El teniente de alcalde delegado de Innovación en el Ayuntamiento de Granada, Vito Episcopo. - AYUNTAMIENTO GRANADA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha nuevas funcionalidades en su sede electrónica --https://sede.granada.org-- que permiten realizar todos los trámites relacionados con el padrón municipal de manera completamente telemática.

Así lo ha señalado este miércoles el teniente de alcalde delegado de Innovación, Vito Episcopo, quien en rueda de prensa ha explicado que a partir de ahora, los ciudadanos podrán gestionar altas, modificaciones, bajas y obtener el certificado de empadronamiento desde cualquier dispositivo con conexión a internet --ordenador, tableta o teléfono móvil--, sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de innovación del Consistorio, que apuesta por una administración "más ágil, cercana y accesible para toda la ciudadanía, y está disponible desde que comenzara este mes".

"Nuestro objetivo no es solo mejorar los servicios públicos, sino también liberar carga de trabajo en las oficinas presenciales, para que nuestros empleados municipales puedan dedicar más tiempo y atención a quienes más lo necesitan: aquellas personas que no son nativas digitales o requieren un acompañamiento personalizado", ha señalado Episcopo.

La nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Granada permite realizar, entre otros, trámites como alta o cambio de domicilio en el padrón, acceder al trámite modificación de datos personales y al trámite de solicitud del certificado de empadronamiento.

Además, se han habilitado tutoriales interactivos para guiar a los usuarios durante el proceso y facilitar que cualquier persona pueda completar los trámites de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Esta actuación se alinea con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su compromiso de 'No dejar a nadie atrás' ('Leave No One Behind'), poniendo especial atención en los colectivos más vulnerables y fomentando una administración inclusiva y moderna.

Desde el Consistorio han señalado que "con esta apuesta por la digitalización útil y responsable, el Ayuntamiento de Granada reafirma su compromiso con una ciudad más inteligente, eficiente y centrada en las personas".