El Ayuntamiento de Granada anuncia la renovación integral del pavimento en el Paseo de Europa

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, Francisco Almohalla, ha anunciado la incorporación de una nueva actuación al Plan Asfáltico 2025 que permitirá la renovación integral del pavimento en el Paseo de Europa, en el tramo comprendido entre la calle Palencia y la Avenida de América, incluyendo las glorietas de ambas intersecciones, una "zona estratégica" para la movilidad diaria de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la intervención, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 111.690,67 euros, actuará sobre una superficie total de 3.400 metros cuadrados, "mejorando de forma significativa el estado de la calzada y reforzando la seguridad del tráfico rodado, tanto para vehículos como para peatones".

Según ha detallado Almohalla, siguen ampliando y reforzando el Plan Asfáltico 2025 con actuaciones "muy demandadas por los vecinos y necesarias para garantizar una circulación más segura y confortable, especialmente en ejes urbanos con un elevado tránsito diario como el Paseo de Europa".

En concreto, tal y como detalla la Administración local, los trabajos previstos incluyen el fresado del pavimento existente, la limpieza y preparación de la superficie mediante imprimación asfáltica, el extendido de nuevo aglomerado en toda la calzada y la puesta en rasante de arquetas, además de mejoras en imbornales y líneas de agua para asegurar una correcta evacuación de las aguas pluviales.

La ejecución de las obras tendrá una duración estimada de cinco días, con inicio previsto para el lunes, 15 de diciembre, organizándose por fases "para minimizar las afecciones al tráfico y garantizar la seguridad durante los trabajos".

Al hilo, el concejal ha subrayado que esta actuación se enmarca en una estrategia municipal más amplia de mejora del viario urbano, que se verá reforzada con el nuevo contrato de asfaltado asociado a la partida específica de un millón y medio de euros incluida en el Presupuesto Municipal 2026 para la mejora continuada de las calles y la seguridad vial en todos los distritos de Granada.

En este sentido, Almohadilla ha precisado que "no se trata de actuaciones aisladas, sino de un modelo continuado de mantenimiento y mejora de la ciudad, que nos permite actuar con planificación, anticiparnos al deterioro del pavimento y mejorar la seguridad vial". Además, ha concretado que estas inversiones tienen un impacto directo en la calidad de vida de los granadinos y en la prevención de accidentes derivados del mal estado de las calzadas.

Desde el Ayuntamiento de Granada han insistido que el Plan Asfáltico 2025, junto al refuerzo presupuestario previsto para 2026, constituye "una de las líneas prioritarias de la política municipal de mantenimiento urbano, alineada con el objetivo de construir una Granada más segura, accesible y preparada para el futuro".