El Ayuntamiento de Granada apremia a Hacienda para activar la aplicación que le permita presentar el presupuesto de 2027

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad de Granada ya tiene preparado su presupuesto municipal para 2027 y ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda para que active la aplicación que permite presentarlo. Y es que el equipo de gobierno ya ha finalizado las cuentas y las pretende tramitar con la antelación necesaria para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Así lo ha asegurado este viernes el portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, quien ha subrayado que esta solicitud supone "un paso previo necesario" para avanzar en la tramitación presupuestaria y cumplir el objetivo de comenzar 2027 con las nuevas cuentas en vigor. "El equipo de gobierno ha vuelto a hacer, un año más, sus deberes a tiempo y esperamos que el Gobierno de España haga lo mismo y nos permita continuar avanzando en los plazos previstos", ha señalado.

Saavedra ha incidido en que estas serán las cuartas cuentas municipales elaboradas y aprobadas en plazo por el actual equipo de gobierno; algo que "lamentablemente no es extrapolable al Gobierno de España". "Mientras que Pedro Sánchez acumula casi cuatro años operando con presupuestos prorrogados y ha sido incapaz de sacar adelante unas nuevas cuentas para el país en esta legislatura, en Granada estamos demostrando que sí es posible planificar, cumplir los plazos y dar estabilidad a la gestión pública", ha afirmado.

El portavoz ha defendido que la aprobación en plazo de las cuentas municipales constituye "una herramienta esencial para garantizar la estabilidad institucional y ofrecer seguridad tanto a los ciudadanos como a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento" al permitir planificar las actuaciones, organizar los recursos y dar continuidad a los servicios públicos.

"PRESUPUESTO PREPARADO DESDE LA ESTABILIDAD FINANCIERA"

La solicitud al Ministerio llega después de que la Junta de Gobierno Local aprobase hace un mes las líneas fundamentales del presupuesto municipal para 2027. Este documento, que comprende al Ayuntamiento y a sus entes dependientes integrados -la Agencia Albaicín y GEGSA-, proyecta unos ingresos consolidados de 393,25 millones de euros, un 2% más que la previsión de 2026, y unos gastos consolidados de 390,30 millones, un 4% superiores a los del ejercicio anterior.

Desde el Ayuntamiento defienden que las previsiones confirman, según el informe económico, el cumplimiento de los tres grandes objetivos de estabilidad financiera: el Ayuntamiento estima un superávit de 9,9 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cumple la regla de gasto con un margen favorable de 864.717 euros y sitúa el endeudamiento consolidado en el 30%, muy por debajo del límite legal del 110%.

Y añaden que la deuda viva consolidada prevista para el cierre de 2027 asciende a 110,89 millones de euros, frente a los 112,99 millones estimados para 2026, lo que representa una reducción de aproximadamente 2,1 millones. La ratio de deuda sobre ingresos corrientes bajaría así del 31% al 30%.

En materia de gasto, el importe computable previsto es de 365,77 millones de euros, frente a un límite de 366,63 millones, con un margen de seguridad de 864.717 euros.

"Estas cifras reflejan el rigor y la responsabilidad con los que se está trabajando desde todas las áreas municipales durante el mandato. Hemos pasado de la situación económica tan compleja que encontramos a nuestra llegada a un escenario de confianza que nos permite planificar, invertir y mejorar los servicios públicos", ha valorado Saavedra.

A LA ESPERA DE RESPUESTA PARA SALIR DEL PLAN DE AJUSTE ECONÓMICO

En este contexto, el portavoz ha lamentado que el presupuesto de 2027 deba continuar sometido al Plan de Ajuste Económico pese a estar ya en disposición de no hacerlo al cumplir con todos los indicadores exigidos por la normativa para abandonarlo.

Así, Saavedra ha recordado que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera aún no ha resuelto la solicitud municipal para el levantamiento de la tutela financiera ejercida por el Ministerio de Hacienda durante los últimos 14 años y que se trata de una petición respaldada también por una moción aprobada en el Pleno municipal.

"Granada ha cumplido con sus obligaciones y ha hecho el esfuerzo necesario para recuperar la estabilidad de sus cuentas. Por eso, no tiene sentido que sigamos pendientes de una respuesta que permita culminar la salida del Plan de Ajuste. Esperamos que el Ministerio atienda nuestra solicitud y que podamos seguir avanzando con mayor autonomía financiera", ha concluido.