El Ayuntamiento de Granada aprueba en pleno unas ordenanzas fiscales con bajada de impuestos a la vivienda

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, con gobierno local del PP, ha aprobado de manera definitiva en el pleno de este viernes sus ordenanzas fiscales para 2026, que contemplan bajada de impuestos para los granadinos en materias como la vivienda y nuevas bonificaciones.

Como detalló en nota de prensa el Ayuntamiento y ha explicado la edil de Economía, Rosario Pallarés, en el pleno, contemplan "importantes bonificaciones" para las familias granadinas tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que son las que iban a pleno este viernes.

Estas ordenanzas, en un contexto en que Hacienda ya ha dado el visto bueno al proyecto de presupuestos municipales para 2026, materializan la "primera oportunidad" que se ha abierto al gobierno local este mandato para "empezar a bajar impuestos" a los granadinos, se ha congratulado Pallarés.

Sobre este asunto, y según ha informado el PSOE en una nota, la portavoz del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, ha calificado de "oportunidad perdida para la justicia social" el rechazo "frontal" del gobierno de Marifrán Carazo a las 14 alegaciones presentadas por el PSOE a las ordenanzas fiscales.

Durante el debate de aprobación definitiva celebrado este viernes en el pleno municipal, Ruz ha reprochado al PP su "nula voluntad de diálogo" y su decisión de consolidar un modelo fiscal que "asfixia a quien genera vida en la ciudad para premiar al negocio inmobiliario".

En esta sesión en se ha recordado específicamente, en el minuto de silencio inicial en homenaje a las víctimas mortales de violencia de género, a la chica cuya muerte se investiga como asesinato machista en Campillos (Málaga), "conciudadana" granadina, según ha apuntado la alcaldesa, y quien va a ser enterrada en la intimidad en Granada.

Por otro lado, la situación de la Policía Local ha centrado buena parte del interés político del pleno por la comparecencia a petición propia de la edil de Protección Ciudadana, Ana Agudo, al respecto después de que a principios de este mes se levantara el secreto de sumario de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en el cuerpo de seguridad municipal.

A las críticas al respecto de Ruz y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, han respondido tanto Agudo como el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, en nombre del PP, que han aludido, en relación a algunos de los procesos que se investigan, a la etapa como responsable de Protección Ciudadana de la edil socialista durante el periodo de Paco Cuenca como alcalde.

La moción del PP con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2025 recogida en el orden del día ha contado con el apoyo del PSOE, por otro lado, pero en contra de Vox, en el marco de los posicionamientos sobre este asunto de los grupos políticos que ya se ha puesto de manifiesto en el pleno en ocasiones anteriores al hilo del 25N. La votación de la iniciativa socialista sobre este mismo tema ha contado con el mismo resultado.

En este punto, la alcaldesa ha referido la convocatoria de un minuto de silencio tras la confirmación por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del asesinato de la joven de Granada en Campillos por presunta violencia machista a las puertas del Ayuntamiento este mismo viernes a las 14,30 horas, cuando se ha suspendido el pleno para ello antes de reanudarse para su finalización.