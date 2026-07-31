El Ayuntamiento de Granada avanza la tramitación para construir 72 viviendas en la avenida Gloria Fuertes

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, y el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local el avance del estudio de ordenación de una parcela situada en la avenida Gloria Fuertes, en el distrito de la Chana, que permitirá transformar un espacio actualmente sin uso en un nuevo desarrollo residencial con capacidad para 72 viviendas y nuevas zonas verdes que darán continuidad al parque Cronista Juan Burgos.

Según ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, se trata de una actuación que afecta a una parcela de más de 4.280 metros cuadrados, actualmente libre de edificación tras la demolición de las antiguas construcciones existentes, y que permitirá adaptar su ordenación a la realidad urbana del entorno y a las demandas ciudadanas.

Así, la propuesta aprobada modifica el uso pormenorizado previsto por el planeamiento vigente, que pasa de residencial unifamiliar aislada a residencial plurifamiliar en manzana cerrada, una tipología plenamente integrada en un eje urbano consolidado como es la avenida Gloria Fuertes, con excelentes conexiones tanto con la GR-30 como con la avenida de Andalucía y la Carretera de Málaga, además de encontrarse próxima a equipamientos educativos, deportivos y sanitarios.

El concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, ha detallado que la nueva construcción prevista contará con una planta baja y 5 plantas de altura. Además, ha añadido, el nuevo diseño favorecerá una mayor compacidad de la edificación y liberará así 250 metros cuadrados de suelo destinado al sistema general de espacios libres.

La actuación, que se llevará a cabo conforme a los instrumentos previstos en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), incorpora también las correspondientes reservas dotacionales y, dado que las características físicas del ámbito impiden materializar la totalidad del suelo destinado a dotaciones públicas, la parte no ejecutable se sustituirá por su equivalente económico que el Ayuntamiento podrá destinar a la mejora de espacios públicos y equipamientos municipales.