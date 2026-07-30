Sanz pide a los nuevos delegados de la Junta en Cádiz "profesionalidad, dedicación y vocación de servicio"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, junto con el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, durante la toma de posesión. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido en la tarde de este jueves a los nuevos delegados territoriales del Gobierno andaluz en Cádiz que mantengan "su compromiso de servicio público con la provincia y desempeñen su labor con profesionalidad, dedicación y vocación en esta nueva XIII Legislatura que acaba de arrancar".

Sanz, acompañado por el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el acto de toma de posesión del nuevo equipo en la provincia en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en Cádiz, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Dos de ellos se incorporan en este mandato, como son los delegados territoriales de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, María Jesús Herencia, y de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Millán Alegre Navarro. Los demás se mantienen en sus cargos, aunque con algunos cambios en sus responsabilidades: Delegación Territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares; Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Inmaculada Olivero; Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco José Moreno; y Delegación Territorial de Educación, José Ángel Aparicio.

También continúan al frente de sus respectivas áreas el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Daniel Sánchez Román; el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Alfonso Candón; la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido. Asimismo, ha tomado posesión de su cargo el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros.

Sanz ha subrayado la importancia de las delegaciones territoriales que representan la presencia "cercana y permanente" de la Junta en cada rincón de la provincia, señalando que las políticas que impulsa el Gobierno andaluz "se materializan en gran medida gracias al trabajo diario que se desarrolla desde las delegaciones y en una provincia tan diversa, extensa y rica como Cádiz, esa labor cobra una relevancia aún mayor".

El consejero ha recordado que la sanidad ocupa actualmente el lugar "más destacado" de la estructura del Gobierno andaluz, constituyendo una de las "grandes" prioridades de la legislatura. Además, Sanz ha asegurado que la provincia tiene por delante una batería de proyectos que "van a revolucionarla", entre ellos el nuevo hospital de Cádiz, los nuevos centros de salud de Mentidero, La Bajadilla, Vejer y Rota, así como la reforma de Valcárcel para uso universitario y el centro de formación aeroespacial de Andalucía en Jerez.

También ha citado las nuevas ciudades de la Justicia, el desdoble de las carreteras de El Puerto a Rota y de El Higuerón, en La Línea, además de la actuación en la carretera de El Zabal, ya en obras; la ampliación del teatro romano de Cádiz; la ampliación de varios IES, como el Lola Flores de Jerez o el Virgen del Carmen de Puerto Real; el nuevo centro educativo Argonautas, en Chipiona; y los nuevos proyectos de vivienda, "por citar sólo algunos ejemplos".

Sanz ha finalizado su intervención asegurando que la mejor política es "la que se traduce en soluciones concretas" y ha apelado a seguir fortaleciendo la colaboración institucional ya que "la coordinación administrativa y la cercanía al ciudadano y las delegaciones territoriales, son, precisamente, la expresión más visible de esa cercanía".

En el acto también han estado presentes el alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez; la secretaria general de familias, igualdad, violencia de género y diversidad, Concepción Cardesa, así como representantes de otras instituciones, y familiares y amigos de los delegados territoriales.