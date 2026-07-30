Vídeos de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de inmigrantes, en su mayoría de origen magrebí, han desbordado las fuerzas de seguridad de la frontera y han cruzado desde Marruecos a Ceuta.

La entrada masiva de personas ha sido recogida por los medios en la zona, con vídeos en los que se pueden ver a los migrantes haciendo cola en el lado de Marruecos hasta flanquear la valla por el espigón de El Tarajal.

Los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en espaciel este jueves.

Así se veía desde Ceuta la hilera de migrantes esperando para cruzar

Entre la multitud de migrantes se han podido ver a numerosas familias con niños pequeños que han entrado a Ceuta procedentes de Marruecos

Euforia entre las personas que han logrado cruzar

El goteo de personas que han cruzado la frontera ha sido constante en las últimas horas, primero por mar y luego por tierra