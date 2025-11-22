Ayuntamiento de Granada celebra la primera Gala de la Discapacidad para reconocer la diversidad y el compromiso social

Archivo - Imagen de archivo de una persona con discapacidad. - AYUNTAMIENTO LAS ROZAS - Archivo

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Teatro de CajaGranada la I Gala de la Discapacidad, una cita concebida para poner en valor "el compromiso, la entrega y el trabajo de personas y entidades que, a través de su esfuerzo diario, contribuyen a la defensa de los derechos, la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad".

Según ha explicado en una nota la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, "la creación de esta gala responde al compromiso del Ayuntamiento de fortalecer las políticas públicas que promuevan la accesibilidad universal, la autonomía personal y la participación plena en todos los ámbitos de la vida".

Desde el área de Servicios Sociales se ha subrayado que este nuevo evento nace con vocación de continuidad y como "una herramienta de visibilización imprescindible" para avanzar hacia un modelo de ciudad "más justo, respetuoso y diverso".

De este modo, Granada ha apostado así por reconocer y celebrar las distintas capacidades, entendiendo que "la riqueza de una sociedad se mide también por su capacidad para integrar, acompañar y potenciar el talento de todas las personas".

Durante la gala, que se celebrará a partir de las 18,00 horas, se hará entrega del Premio 'Personas y Entidades de Discapacidad del Año', distinción que el Ayuntamiento otorga a quienes han demostrado, a través de su trayectoria profesional, social o personal, un "compromiso extraordinario con la igualdad y la inclusión", ha subrayado.

En esta primera edición, los galardonados serán Pilar López Garrido, cuya labor en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la eliminación de barreras ha marcado un referente en la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad. Su dedicación ha contribuido a visibilizar la diversidad funcional y a impulsar iniciativas que favorecen la plena participación ciudadana.

Junto a ella, el creador y referente del movimiento Emprendedores con Discapacidad, Antonio Tejada Cruz, quien ha abierto camino a numerosos profesionales promoviendo el emprendimiento inclusivo. Su empeño en demostrar que la discapacidad no limita el talento lo ha convertido en una figura clave tanto a nivel local como nacional.

También serán premiados Manuel Ángel Martín Pérez, 'Manolo Bochero', reconocido por su implicación social, su humanidad y su compromiso con las causas relacionadas con la discapacidad. Su trayectoria vital y su capacidad para motivar y unir a la comunidad lo han convertido en un ejemplo inspirador para Granada.

Y, por último, también se reconocerá a la Cámara de Comercio de Granada, premiada por su firme apuesta por la inserción laboral y la formación de personas con discapacidad ya que, a través de programas específicos y alianzas estratégicas, la institución ha contribuido decisivamente a mejorar la empleabilidad y a sensibilizar al tejido empresarial hacia una contratación más inclusiva.

"Estos reconocimientos, que nacen con el propósito de consolidarse a lo largo de los próximos años, permitirán visibilizar el esfuerzo continuado de quienes transforman la realidad social de Granada y trabajan cada día para que la igualdad sea una práctica real y efectiva", ha afirmado Arrabal.

Sdegún ha explicado el Consistorio, la I Gala de la Discapacidad nace con el objetivo de celebrar el talento y la cultura inclusiva e incorporará además un amplio programa artístico diseñado para poner en valor el talento diverso que existe dentro del ámbito cultural.

Así, la música tendrá un papel protagonista con la participación de la Banda Municipal de Huétor Tájar, cuyos componentes ofrecerán una actuación especialmente preparada para este evento. También se contará con la presencia del cantante Luis Gualda, figura muy querida por el público granadino.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la interpretación musical del pianista Pepe García, artista con discapacidad que ha demostrado a lo largo de su trayectoria que el talento no entiende de límites.

La gala incluirá también una actuación de baile a cargo de Gloria Escribano, que aportará un toque de sensibilidad y belleza al evento, recordando que la expresión corporal, como el resto de disciplinas artísticas, es un vehículo esencial de inclusión y comunicación.

La concejala ha señalado que con la celebración de esta gala el Ayuntamiento reafirma su voluntad de seguir avanzando en políticas que garanticen los derechos, la accesibilidad, la participación y la dignidad de todas las personas. "La ciudad de Granada se convierte así en ejemplo de cómo las instituciones pueden liderar la transformación social hacia un futuro más inclusivo", ha resaltado.

Este evento busca, además, generar conciencia, promover la empatía y situar en el centro del debate público la importancia de valorar y visibilizar las distintas capacidades que enriquecen nuestra comunidad.

"Con esta iniciativa, Granada da un paso firme hacia la construcción de una ciudad plenamente inclusiva, donde cada persona tenga la oportunidad de brillar y aportar lo mejor de sí misma", ha finalizado la concejala.