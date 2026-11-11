El Ayuntamiento de Granada cierra los parques públicos por el aviso naranja por viento

Archivo - La Alhambra de Granada cierra espacios por fuertes rachas de viento (Imagen de archivo).- Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha decidido cerrar este miércoles el acceso a los parques públicos de la ciudad debido al aviso naranja por viento que afecta a la capital granadina a partir de las 15,00 horas.

Desde el Consistorio señalan a Europa Press que esta medida preventiva se toma como consecuencia de la alerta que está difundiendo Protección Civil a raíz del referido aviso meteorológico y se mantendrá así durante la vigencia de la misma.

La zona de Cuenca de Genil que abarca la ciudad de Granada y su área metropolitana está señalada en naranja en esta jornada por la Agencia Meteorológica Estatal (Aemet) desde las 15 horas por peligro importante de vientos de componente oeste con rachas máximas de 90 kilómetros por hora debido al paso de la borrasca Charles por el territorio andaluz.

En la provincia de Granada las zonas que están en aviso naranja tanto por vientos como por lluvias son las de Nevada y Alpujarras también desde las 15,00 horas. Así, en las cumbres de Sierra Nevada ya se han registrado rachas de hasta 130 kilómetros por hora según han señalado fuentes de Cetursa.

ESPACIOS CERRADOS EN EL ENTORNO DE LA ALHAMBRA

El Patronato de la Alhambra también ha activado el nivel 1 por el aviso de fuertes rachas de viento y ha informado del cierre del Jardín de los Adarves, los Jardines Altos, la Cuesta del Rey Chico y Alameda y los paseos peatonales del Bosque de Gomérez, espacios todos ubicados en el entorno del conjunto monumental en la capital.

Desde el patronato piden que se eviten los desplazamientos por zonas arboladas y espacios exteriores del recinto y que se respeten las restricciones atendiendo siempre a las indicaciones del personal.

En consonancia con el aviso naranja que afecta a la capital por vientos, desde la Alhambra señalan que el cierre de estos espacios se mantendrá previsiblemente hasta las 8,30 horas de este próximo jueves.

LA UGR ANUNCIA EL CESE DE LA ACTIVIDAD EN SU CAMPUS DE CEUTA

De otra parte, la Universidad de Granada (UGR) ha comunicado la suspensión de la actividad académica en su campus de Ceuta debido también a la situación meteorológica adversa en la ciudad autónoma.

"Ante las recomendaciones de Protección Civil y ante la situación de riesgo prevista para las próximas horas, se suspende la actividad académica presencial en el Campus de Ceuta a partir de las 15,00 horas", señala la actualización del Plan de Contingencia Institucional de la UGR ante la Emergencia Meteorológica difundido en sus canales oficiales.

Por su parte, en los campus de la UGR en Granada capital las clases y las actividades universitarias se mantienen, mientras que son las actividades en el exterior las que se suspenden por el aviso naranja por vientos activa en la zona.