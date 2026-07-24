El Ayuntamiento de Granada concede 146.000 euros de ayudas directas a 40 asociaciones

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno Local la concesión de un total de 146.000 euros en ayudas directas para un total de 40 asociaciones en su apoyo al movimiento vecinal.

Las subvenciones, destinadas tanto al fomento de actividades en los barrios como al sostenimiento del trabajo diario de las asociaciones de vecinos, reconocen a estas agrupaciones como "motor esencial para la cohesión social, la participación ciudadana y el desarrollo de Granada".

Según ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, el Ayuntamiento destinará 2.484,84 euros a cada una de las 33 asociaciones de vecinos que han optado a la línea de subvenciones destinada al Fomento del Movimiento Vecinal, que pasa de los 44.000 euros consignados en 2023 a los 82.000 euros para 2026, lo que supone un aumento absoluto de 38.000 euros y un crecimiento del 86,4 por ciento en este mandato.

Paralelamente, también se ha aprobado conceder 8.000 euros a cada una de las siete asociaciones que han solicitado una ayuda de la línea de subvenciones destinada a la Sostenibilidad del Movimiento Vecinal, orientada a garantizar la estabilidad y funcionamiento ordinario de estas entidades vecinales.

Esta partida ha pasado de 48.000 euros en 2023 a 64.000 euros en 2026, lo que implica un incremento del 33,3 por ciento.

"Las asociaciones vecinales son una pieza clave en la construcción de nuestra ciudad. Ellas detectan mejor que nadie las necesidades de los vecinos y fortalecen su participación, generan convivencia y dinamizan desde la cercanía del contacto diario y su compromiso", ha aseverado el concejal de Participación Ciudadana y Mantenimiento, Francisco Almohalla.

Esta doble línea de subvenciones, en total pasan de una inversión global de 92.000 euros en 2023 a 146.8.000 euros en 2026, lo que representa un incremento total de 54.000 euros y una subida del 58,7 por ciento.

Así, estas dos líneas de subvenciones permiten, por un lado, garantizar que el tejido asociativo cuente con mayor estabilidad para mantener sus sedes, su actividad cotidiana y su labor de atención permanente a los vecinos y, por otro, que las asociaciones dispongan de una mayor capacidad económica para desarrollar actividades, llegar a más personas y seguir llenando de vida los barrios durante todo el año.

Saavedra ha recordado que a estas subvenciones se suman los 32.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Granada de manera extraordinaria a estas entidades para destinarlos a proyectos relacionados con la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 en los que ya están trabajando las asociaciones.