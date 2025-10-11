El Ayuntamiento de Granada conmemora el Día de la Hispanidad con actos religiosos e institucionales en la ciudad

Archivo - Imagen del desfile por el Día de la Hispanidad. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada conmemora este domingo, 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad con los tradicionales actos institucionales y religiosos que unirán solemnidad, historia y participación ciudadana en el corazón de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las actividades darán comienzo a las 11,00 horas con la Santa Misa en la Capilla Real, oficiada por el Cabildo de los Capellanes Reales y con la presencia de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares.

Durante la ceremonia se llevará a cabo la ofrenda floral y la tremolación del Estandarte Real, uno de los momentos más simbólicos de la celebración. A partir de las 11,45 horas, se producirá la salida del cortejo oficial desde la Plaza del Carmen hacia la Capilla Real.

La comitiva, encabezada por la alcaldesa de Granada y el General del Madoc, Fernando Luis Morón Ruiz, estará acompañada por la Banda Municipal de Música, la Banda Militar y la Compañía de Honores. En esta edición, la concejala Ana Belén Sánchez Requena será la encargada de portar el Estandarte Real, símbolo histórico de la ciudad.

Tras la misa y los actos solemnes en la Capilla Real, la comitiva regresará a la Plaza del Carmen alrededor de las 13,00 horas, donde se rendirán honores con la interpretación de los himnos de Granada, Andalucía y España, y se celebrará el desfile militar de despedida por las calles Reyes Católicos, Ganivet y Mariana Pineda.

Los actos concluirán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con el acto de hermanamiento con la ciudad de Santa Fe, que incluirá la firma del acuerdo institucional y el descubrimiento del escudo de Santa Fe, símbolo de la unión histórica entre ambas ciudades. El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a acompañar a la Corporación Municipal en esta conmemoración del Día de la Hispanidad, que pone en valor la historia, la identidad y el espíritu de hermandad de Granada.