Andalucía exhibe en el MWC la evolución de su modelo de IA con impacto real en la ciudadanía

El Consejero de Industria, Energia y Minas, Jorge Paradela en la presentación en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, ha presentado este lunes en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC) la evolución de la apuesta de Andalucía por una Inteligencia Artificial (IA) "ética, útil y orientada a las personas" que, en pocos años, ha pasado de la planificación "estratégica" a la aplicación "práctica" con resultados "tangibles", contribuyendo a "la modernización de los servicios públicos y situando a la comunidad a la vanguardia de la innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía".

Según ha informado la Junta en una nota, "hoy la IA ya no es un proyecto de laboratorio, es una herramienta útil y transformadora que simplifica trámites, reduce tiempos y ayuda a ofrecer servicios más eficientes y anticiparnos a las necesidades de los andaluces", ha subrayado Jorge Paradela en el stand de Huawei, donde ha participado en el encuentro 'From AI Strategy to AI at Scale: The Andalusian Public Model'.

Un foro en el que han participado, además, el vicepresidente de Huawei, Junfeng Li (Wind); el científico global Jefe de la Industria de Servicios Públicos de Huawei, Hong-Eng KOH; el vicepresidente de la Unidad de Negocios Internacionales de IFlyTek, Shawn Zhang; el secretario general de Gobierno del Estado de Goiás, Brasil, Adriano da Rocha Lima; la subdirectora general del Centro de Gobierno Digital, Ministerio de Tecnología y Comunicaciones de Laos, Vannapha Phommathansy; y el enviado especial de Tecnología de Kenia, Philip Thigo.

Tras este encuentro, el consejero ha visitado los expositores de las empresas Accenture y Oracle para conocer sus últimos proyectos tecnológicos.

En este contexto, el Gobierno andaluz aplica actualmente la IA en 65 casos de uso en prácticamente todos los ámbitos de la Administración autonómica, con especial impacto en sectores estratégicos como el turismo, el agroalimentario, la sanidad y la propia gestión pública.

En este sentido, "el foco ha sido claro: resolver problemas reales, desarrollar soluciones escalables para todo el sistema público y aplicarla con supervisión humana y responsabilidad".

Asimismo, la apuesta de la Junta de Andalucía por la IA se apoya en la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, "un documento que marcó el paso de una aproximación teórica a un marco sólido de control, seguridad, ética y alineación con los estándares europeos".

Desde su aprobación, Andalucía se ha posicionado como región "de referencia" en el desarrollo y aplicación "segura" y "confiable" de la IA, apoyándose en "un ecosistema investigador de primer nivel.

De esta manera, "la aplicación de la IA en la Junta de Andalucía comenzó con la automatización de tareas administrativas repetitivas, como la gestión de documentos. Gracias a esto, "millones de documentos se tramitan de forma automática, permitiendo a los empleados públicos dedicar más de un millón de horas de trabajo a tareas de mayor valor añadido", ha ejemplificado el consejero.

Por otro lado, el consejero ha reseñado que un hito clave en esta apuesta ha sido la puesta en marcha del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), inaugurado en Granada el pasado mes de noviembre por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En definitiva, "una infraestructura concebida como espacio de colaboración entre el sector público, el ámbito académico y las empresas que nace con una vocación muy clara para llevar la IA a proyectos concretos, útiles y medibles que beneficien a las personas, reduzcan desigualdades, mejoren servicios y transparencia, impulsen la competitividad y desarrollen talento digital", ha explicado.

Así, desde su puesta en marcha, este Centro se ha consolidado como "el núcleo desde el que se coordina el desarrollo, la transferencia y el despliegue de casos de uso basados en IA, con una inversión global de 36 millones de euros". Por tanto, su misión es "ejecutar la Estrategia Andaluza de IA 2030 y situar a Andalucía en la vanguardia europea del uso responsable de esta tecnología".

Igualmente, en los últimos proyectos liderados por la ADA se está incorporando la IA generativa. Así, destaca su aplicación para el tratamiento de documentos complejos llegando a "interpretar letra manuscrita de facturas, contratos, títulos, escrituras, entre otros".

Y, el proyecto pionero Juntagpt, el asistente corporativo de IA generativa diseñado para su uso interno por los empleados públicos. Se puso en marcha a partir de un modelo de código abierto y se aloja en infraestructuras propias de la Administración Pública.

Por otra parte, el consejero ha detallado que "esto nos permite algo clave: actuar desde la soberanía digital, es decir, proteger los datos, mantener la seguridad en la prestación del servicio y adaptarlo a las necesidades reales de quienes lo usan".

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA IA

Paralelamente, Andalucía ha impulsado una evolución clave: sacar la IA de los despachos y llevarla al territorio. "Andalucía impulsa un modelo de IA concebido como política pública y orientado al impacto real", con una estrategia que se articula en dos planos: por un lado, el despliegue de los casos de uso que ya mejoran servicios como sanidad, justicia o movilidad. Y, por otro, la democratización de la IA en la sociedad --con iniciativas como la red Puntos Vuela como su expresión más visible--, ha señalado.

Además, "todo ello bajo un marco de gobernanza que integra ética, seguridad y supervisión humana para garantizar una IA confiable, útil y centrada en las personas".

Así, la transformación integral de la red andaluza de centros de competencias digitales, con más de 110 millones de euros de inversión, ha convertido a los Puntos Vuela en auténticos hubs de innovación donde la IA se entiende, se prueba y se utiliza.

Solo en 2025 se desarrollaron en los Puntos Vuela 1.649 actividades vinculadas a IA, con 7.814 personas inscritas. Por tanto, la IA deja así de ser "una tecnología compleja o exclusiva y se convierte en una herramienta cercana para mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la competitividad", especialmente en municipios pequeños y zonas urbanas vulnerables.

En esta línea, Paradela ha informado que "este proceso de democratización anticipa el nuevo ciclo estratégico 2026-2030, que tiene como objetivo acercar el uso práctico de la IA a más de dos millones de andaluces".

No obstante, la evolución de la IA en Andalucía se ha construido también desde la colaboración público-privada, "imprescindible para acelerar la innovación y convertir la estrategia en resultados".

En este ámbito ha destacado la colaboración con socios tecnológicos clave en el despliegue de infraestructuras digitales avanzadas que permiten garantizar conectividad y acceso a servicios de nueva generación en todo el territorio. Así, la futura aplicación de la computación cuántica abrirá una nueva frontera para la IA, "mejorando la capacidad de cálculo, la gestión de datos masivos y la resolución de problemas complejos".

Una apuesta de largo recorrido para la que Andalucía ya ha dado un paso decisivo con el proyecto Quantum, que hará posible que la comunidad sea "una de las primeras regiones europeas con acceso real a capacidades de computación cuántica, un ámbito estratégico para el futuro digital de la región".

Por último, el consejero ha subrayado que "con esta trayectoria, Andalucía demuestra en el MWC que la IA no es solo una apuesta tecnológica, sino "una política pública madura, diseñada para generar impacto real, reducir desigualdades y situar a la comunidad como referente europeo en el uso ético, responsable y humano de la IA".