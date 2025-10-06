El Ayuntamiento de Granada construirá una "gran zona de juegos infantiles" en el distrito de Beiro

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la zona de juegos infantiles en la Avenida Federico García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado la construcción de una nueva "gran zona de juegos infantiles" en la Avenida Federico García Lorca, en el Distrito Beiro, que contará con un presupuesto de 422.212,33 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha comunicado la Administración local en una nota, el proyecto se enmarca en el Plan de Obras Municipales 2024-2027 y en el I Plan Integral de Embellecimiento de Plazas, Parques y Jardines que se desarrollará en el entorno del Centro Deportivo Antonio Prieto y las calles Valle Gran Rey, Palmita y Torres, "convirtiéndose en un área de referencia para las familias del Distrito Beiro".

Carazo ha destacado que "Granada tiene que ser una ciudad pensada para los niños", ya que "ellos son el presente y el futuro" y "merecen crecer en entornos seguros, saludables y llenos de vida".

El consistorio ha informado de que esta actuación "transformará la explanada actual en un gran parque infantil moderno e inclusivo", que estará organizado en "diferentes áreas de juego según edades y actividades". Asimismo, contará con "columpios, toboganes, estructuras de trepa, juegos de equilibrio y elementos dinámicos" instalados sobre un "pavimento continuo de caucho de seguridad" y planteados para que todos los niños puedan jugar "en igualdad de condiciones" y con "independencia de sus capacidades".

"Esta nueva zona infantil será un lugar de encuentro para las familias y un símbolo de esa Granada para vivir que estamos construyendo con el Plan de Obras Municipales 2024-2027", ha valorado la primera edil sobre esta instalación, que contará con "vegetación y sistema de riego" con la pretensión de "generar espacios de sombra y confort para las familias, incluyendo la plantación de 22 árboles".

UNA RESPUESTA A LAS DEMANDAS VECINALES

La alcaldesa ha recordado que esta intervención es una respuesta a una demanda vecinal en una zona de expansión y ha subrayado que el objetivo de su Administración es que "los parques y jardines de Granada sean lugares de encuentro y convivencia, llenos de vida y actividades, con juegos adaptados e inclusivos que puedan disfrutar todos los niños, también con movilidad reducida", con el objetivo de "reforzar la cohesión social y recuperar plazas y calles como espacios de convivencia familiar".

El citado Plan de Obras Municipales 2024-2027 ha contemplado "actuaciones en todos los distritos" para "modernizar espacios urbanos, mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y generar entornos más saludables", ha detallado el Ayuntamiento acerca de la zona de juego de Beiro.

"Se trata de un plan estratégico que escucha a los vecinos, responde a sus necesidades y sienta las bases de una ciudad más sostenible y humana, con una inversión de cerca de 40 millones de euros y más de 60 actuaciones previstas", ha informado el Consistorio local.

Así, el Ayuntamiento ha reafirmado su visión de "una Granada para vivir, en la que los niños, las familias y los barrios son los verdaderos protagonistas del desarrollo urbano".