El Ayuntamiento de Granada culmina los trabajos de emergencia en los colegios afectados por los seísmos

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada culminará este miércoles los trabajos de emergencia en los 38 colegios de titularidad municipal tras los desperfectos provocados por los seísmos, de modo que este jueves puedan comenzar las clases con "seguridad".

El portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, ha explicado que aunque quedan elementos que reparar en los próximos días "no comprometen la seguridad" y todos los centros recibirán a lo largo de la jornada de este miércoles los informes que acreditan que sus aulas son seguras.

Saavedra ha incidido en que las obras de emergencia se iniciaron de manera inmediata desde el pasado 17 de agosto y se ha reforzado el presupuesto en esta materia para poder abordar los arreglos.

En este contexto, ha afeado al grupo socialista que "alarme" a la comunidad educativa de forma "innecesaria" y ha explicado que los informes no han podido entregarse antes porque los trabajos se están terminando este mismo miércoles.

"Habrá molestias en las próximas semanas porque hay muchas cuestiones que hay que seguir reparando en los centros públicos de nuestra ciudad, pero insisto que no comprometen la seguridad y pido al grupo socialista que no lance bulos, que no cree alarma. La seguridad, según los técnicos municipales, está garantizada y en el día de hoy recibirán las direcciones de los centros ese informe", ha remarcado el portavoz.