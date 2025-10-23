El Ayuntamiento de Granada destaca la Hostelería como "sector clave" para la ciudad

El Ayuntamiento de Granada se suma a los actos de celebración del Día de la Hostelería. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada se ha sumado a los actos de celebración del Día de la Hostelería, una jornada que cumple diez años reconociendo el trabajo y la contribución de bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos que forman "parte esencial de la vida y la identidad cultural" de la ciudad.

Durante el acto celebrado en el Consistorio, el concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha destacado "el valor humano, económico y cultural de la hostelería, un sector que define nuestra forma de vivir, de compartir y de entender la convivencia".

Según el concejal, "cada establecimiento hostelero es un punto de encuentro, un espacio de vida que forma parte de nuestra identidad y que hace de Granada una ciudad abierta, acogedora y llena de sabor".

En este sentido, Ferreira ha subrayado que "la gastronomía y la hostelería son pilares fundamentales en la candidatura de Granada a ser Capital Europea de la Cultura 2031", ya que "nuestra cultura también se expresa a través de los sentidos, del gusto, del aroma y del arte que se comparte alrededor de una mesa".

En España existen más de 300.000 establecimientos que generan más de dos millones de puestos de trabajo y aportan el 6,7 por ciento del PIB nacional.

"En Granada, la hostelería no solo impulsa la economía local, sino que contribuye al bienestar colectivo y a la vitalidad de nuestros barrios", ha añadido el concejal de Turismo y Comercio, quien ha resaltado la necesidad de "seguir apoyando a quienes cada día abren sus negocios con ilusión y esfuerzo, siendo embajadores de nuestra ciudad ante los visitantes".

Por su parte, el presidente de la Federación, Gregorio García Domínguez, ha afirmado que "hoy celebramos el Día de la Hostelería, una jornada para reconocer el valor de quienes dan vida a nuestras calles y a nuestra identidad. Con nuestra adhesión a la candidatura Granada 2031 queremos reafirmar que la hostelería también es cultura, también construye ciudad y también inspira futuro".

Finalmente, el director de Área de Makro en Granada, Samuel Díaz Orellana, ha destacado que "desde Makro llevamos diez años celebrando el talento y la entrega de los hosteleros, auténticos protagonistas de la vida social y cultural de Granada. Su esfuerzo y profesionalidad hacen que este sector siga siendo un referente nacional e internacional".

El Día de la Hostelería, promovido por Makro con el apoyo de Hostelería de España y FACYRE, se celebra bajo el lema '10 años celebrando la Hostelería' y rinde homenaje a os más de 300.000 establecimientos que en España dan empleo a más de dos millones de personas, contribuyendo al bienestar y al desarrollo económico del país.