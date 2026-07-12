El Ayuntamiento de Granada destina 11.000 euros al Colegio de Abogados para asesorar desde la Oficina ante la Ocupación

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, inaugura la Oficina Municipal para el Asesoramiento y Apoyo Jurídico ante la Ocupación Ilegal de Viviendas. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno Local una subvención "directa y excepcional" por un importe de 11.000 euros al Colegio de Abogados para el asesoramiento ciudadano que realiza a través de la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas.

Así lo ha dado a conocer este domingo el Consistorio granadino en una nota en la que ha destacado además que, desde su puesta en marcha en septiembre del pasado año, dicha Oficina ya se ha consolidado como una "valiosa herramienta de orientación y acompañamiento" para los vecinos afectados por este tipo de situaciones.

El portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, ha dado a conocer así el balance del funcionamiento de esta Oficina, que en los seis primeros meses del año ha registrado un total de 12 atenciones a familias que ya se estaban enfrentando a una situación de ocupación ilegal de su vivienda o que necesitaban información y recursos para poder evitarla.

"Esta Oficina, que se puso en marcha a demanda de la ciudadanía, nació para dar respuesta a una preocupación creciente entre muchos propietarios. La vivienda es uno de los principales patrimonios de las familias, y nuestro compromiso es que ningún granadino se sienta desamparado por su Ayuntamiento ante una ocupación ilegal, y que sepa que cuenta con el respaldo de profesionales especializados que pueden orientarles desde el primer momento y acompañarles durante el proceso", ha señalado el portavoz.

La Oficina presta asesoramiento gratuito sobre los distintos procedimientos legales existentes frente a la ocupación ilegal de viviendas, las vías judiciales y extrajudiciales disponibles para recuperar la posesión del inmueble, las medidas preventivas que pueden adoptarse y "cualquier otra cuestión relacionada con la defensa de los derechos de los propietarios".

El servicio de atención se desarrolla todos los martes, en un horario de 10,00 a 12,00 horas, en la sede del Colegio de Abogados de Granada, y cuenta con la participación de más de un centenar de letrados especializados en la materia.

Los interesados pueden solicitar cita previa a través de la sede electrónica habilitada por el Colegio de Abogados --https://sede.icagr.es/Omaoiv--, o mediante los canales de información municipales, y deben acreditar documentalmente la titularidad del inmueble en el municipio de Granada.

Con esta subvención, el Ayuntamiento garantiza la prestación del servicio durante todo 2026, "reafirmando así su compromiso con la defensa del derecho a la propiedad y la protección de la convivencia en los barrios", según destacan desde el propio consistorio.

"La experiencia de estos meses demuestra que disponer de información jurídica rigurosa y especializada resulta fundamental para afrontar este tipo de situaciones con seguridad y garantías. Muchas veces los afectados desconocen cuáles son los procedimientos adecuados o qué pasos deben seguir, y esta oficina les permite resolver dudas y recibir orientación profesional desde el primer momento", ha explicado el portavoz, quien ha remarcado que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Policía Local de Granada para "reforzar la protección de la vivienda y la seguridad ciudadana".