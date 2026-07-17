Ayuntamiento de Granada destinará 10,6 millones extra del presupuesto de 2027 a la subida salarial de los funcionarios

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, y los tenientes de alcalde de Urbanismo y Economía y parte del equipo económico. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos del Ayuntamiento de Granada de 2027 necesitarán de una aportación extraordinaria de 10,6 millones de euros, destinados a asumir la subida salarial a todos los funcionarios públicos aprobada por el Gobierno Central para el próximo ejercicio y que "no encuentra acomodo" en una correlación de ingresos similar para el Consistorio a cuenta de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) para 2027, que se estima que será de 3,9 millones de euros.

Así lo ha explicado este viernes la concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, en una medida que ha calificado como de "extraordinario impacto" para las cuentas del Ayuntamiento en este momento en el que su departamento trabaja ya en el primer borrador de las cuentas todavía en el contexto del Plan de Ajuste, de cuya salida se esperan noticias todavía del Ministerio de Hacienda.

"El Ayuntamiento de Granada no se opone a esta subida salarial, que reconoce el trabajo y el esfuerzo de nuestros funcionarios. Nuestro reparo tiene que ver con la forma en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha articulado esta medida, sin valorar el impacto real que tiene sobre las arcas de los ayuntamientos y sin proporcionar los recursos necesarios para llevarlo a cabo", ha explicado la edil.

Pallarés ha detallado que el incremento salarial aprobado por el Ejecutivo central, de aproximadamente un 5 por ciento, aplicado sobre toda la plantilla municipal actual --sin tener en cuenta la incorporación de nuevas plazas--, supondrá un coste de 10,6 millones de euros para el Ayuntamiento de Granada.

La edil de Economía ha explicado que la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) contemplará para Granada un incremento de 3,9 millones de euros en el presupuesto de 2027, una cifra que ha tachado de "claramente insuficiente" para hacer frente al coste total del incremento salarial.

Mientras en 2026, esta cifra fue de algo menos de 112 millones de euros, para 2027 se prevén algo más de 115 (apenas un 3,5%), por lo que el resto, "deberemos aprovisionarlos de otras partidas de nuestro presupuesto, sin que afecte a los impuestos que pagan los granadinos", ha afirmado Pallarés.

"Hablamos de un esfuerzo económico considerable que recae directamente sobre el presupuesto municipal, y que el Gobierno central ha decidido sin contar con la realidad financiera de los ayuntamientos españoles", ha subrayado la concejala.