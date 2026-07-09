El Ayuntamiento de Granada facilita por primera vez ventajas para los remontes de Sierra Nevada en verano

El concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, junto a la directora de Actividades en Montaña, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, María José Rienda. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada participa por primera vez en la campaña de verano de abonos para remontes de Sierra Nevada, una iniciativa desarrollada junto a Cetursa que permitirá a los empadronadas acceder a tarifas especiales para disfrutar de la estación durante la temporada estival.

El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, junto a la directora de Actividades en Montaña, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, María José Rienda, ha presentado esta nueva promoción, denominada GRX Verano 2026, y ha destacado que "por primera vez, el Ayuntamiento de Granada da un paso adelante para que los granadinos también puedan disfrutar de Sierra Nevada en verano con ventajas específicas, precios reducidos y una oferta pensada para todos los públicos".

La promoción estará dirigida exclusivamente a personas empadronadas en el municipio de Granada y permitirá acceder a dos productos con tarifa especial.

El primero de ellos es un tique de remontes, que incluye telecabina y Telesilla Veleta para una subida y una bajada, con una tarifa única de 11 euros, IVA incluido, válida para adultos e infantiles.

El segundo es el Pack Aventura Mirlo Blanco, con un precio único de 17,65 euros, IVA incluido, que incluye el tique de telecabina y Telesilla Veleta, 30 minutos de actividades en el parque infantil Mirlo Blanco y una subida en el Trineo Mirlo.

El edil ha señalado que "Sierra Nevada es uno de los grandes privilegios de Granada y queremos que los granadinos la sientan como lo que es: una parte esencial de nuestra ciudad, de nuestra forma de vivir el deporte, la naturaleza y el tiempo libre".

En este sentido, ha afirmado que "esta promoción permite disfrutar de la montaña en familia, descubrir la estación en verano y seguir fomentando hábitos de vida saludable en un entorno único".

La campaña estará activa durante la temporada de verano 2026, entre el 11 de julio y el 23 de agosto, ambos incluidos. Para poder acceder a la oferta, los usuarios deberán realizar previamente la solicitud de verificación de empadronamiento, que estará habilitada los días 9, 10 y 11 de julio a través de la web específica de la promoción.

Una vez comprobado el padrón municipal y activada la promoción en el perfil de usuario de Sierra Nevada, los granadinos podrán realizar la compra online de cualquiera de las dos ofertas para la fecha en la que deseen utilizar los servicios, siempre dentro del periodo de apertura de la campaña de verano.

La adhesión a la oferta y la compra de los productos se realizará a través de la página habilitada por Sierra Nevada: https://centrocomercio.sierranevada.es/grxgranada.

Desde la Concejalía de Deportes se recomienda a los interesados registrarse previamente como usuarios de la web de Sierra Nevada y revisar que sus datos personales estén completos y actualizados, ya que la activación de la promoción dependerá de la correcta comprobación del padrón municipal.