El Ayuntamiento de Granada finaliza en junio su campaña de desbroce para reducir el riesgo de incendios

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada culminará este mes de junio su campaña anual de desbroce de grandes solares municipales, una actuación preventiva que ha permitido intervenir sobre más de 2,2 millones de metros cuadrados repartidos por todos los distritos de la ciudad con el objetivo de "reducir el riesgo de incendios, mejorar la seguridad ciudadana y reforzar el cuidado y mantenimiento del espacio público".

Tal y como ha concretado el Consistorio granadino en una nota, la campaña, que comenzó el pasado 20 de abril con los trabajos desarrollados en el recinto ferial de Almanjáyar, se ha ejecutado de forma progresiva siguiendo un eje Norte-Sur hasta alcanzar un total de 318 solares de titularidad municipal y 167 zonas de pavimentos blandos en un año especialmente complejo debido al "extraordinario crecimiento de vegetación provocado por las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha enmarcado esta campaña dentro de la estrategia global municipal para "mejorar la seguridad, la limpieza y la imagen de la ciudad" y que, gracias al nuevo contrato del servicio, está "permitiendo reforzar los medios humanos y materiales para actuar de manera más eficaz sobre todos aquellos espacios que requieren una atención especial".

"Nos hemos anticipado a la llegada de las temperaturas más altas para minimizar riesgos y ofrecer a los vecinos entornos más seguros y mejor conservados. La prevención es una herramienta fundamental para evitar problemas mayores durante los meses de verano", ha afirmado la regidora.

Según ha explicado Carazo, la planificación municipal ha priorizado las actuaciones en función del riesgo potencial de cada parcela, prestando especial atención a los solares situados junto a zonas residenciales y a aquellos espacios con mayor acumulación de biomasa vegetal, donde los trabajos ya se encuentran completamente finalizados. Junto a ellos, está previsto que en los próximos días finalicen el resto de solares, culminando así en un "tiempo récord" la campaña de desbroce "para propiciar un verano seguro".

En paralelo a la campaña, a lo largo del año también se han llevado a cabo numerosas actuaciones de desbroce recurrente en calles de la capital para atender las zonas urbanas que podían presentar "una imagen deteriorada" debido al crecimiento espontáneo de broza.

Según ha detallado la regidora, la ejecución de los trabajos ha contado con un equipo humano conformado por 20 operarios con una dotación técnica reforzada respecto a años anteriores y compuesta por cuatro tractores equipados con desbrozadora, una máquina giratoria de cadenas con cabezal específico, un motocultor y quince equipos de intervención manual, lo que permite adaptar la intervención a las distintas características de cada parcela y atender las zonas de acceso más complicado.

En concreto, la metodología de actuación del plan ha seguido una intervención secuencial y coordinada, inicialmente la maquinaria pesada ha sido empleada para realizar la apertura y limpieza principal del terreno para que, posteriormente, los operarios puedan ejecutar las tareas de remate, ajuste y perfilado.

Al hilo, la alcaldesa ha precisado que hay dos zonas de la ciudad que, debido a sus especiales características, tradicionalmente son atendidas durante el mes de agosto. Una es la avenida de Andalucía, concretamente los 2,5 kilómetros entre el Parque Almunia y la rotonda junto al colegio Mulhacén, cuya atención resulta más compleja puesto que requiere de la instalación de una señalización provisional específica y es aconsejable llevar a cabo los trabajos coincidiendo con un descenso de la densidad del tráfico. A esta actuación se unirá a final también de agosto el desbroce del tramo urbano del río Monachil, ya que los trabajos requieren del mínimo caudal posible.

En suma, esta campaña de desbroce se suma a las actuaciones especiales que ya se están desarrollando este verano para la mejora del espacio público y que incluye la eliminación de pintadas vandálicas, el baldeo o la limpieza en profundidad de los contenedores.