Ayuntamiento de Granada y Fundación 'la Caixa' amplían el programa 'Siempre Acompañados' para abordar soledad en mayores

GRANADA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Fundación 'la Caixa' han dado un nuevo impulso al Programa Siempre Acompañados, reforzando su presencia en Granada y ampliando su ámbito de actuación al distrito Zaidín, consolidando así una intervención que desde hace más de cinco años aborda de manera integral la soledad no deseada en personas mayores. El desarrollo del programa en la ciudad es posible gracias al trabajo directo de Fundación Albihar sobre el terreno.

Con la renovación del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación 'la Caixa', la iniciativa "no solo mantiene su acción en los barrios de Ronda y Beiro, sino que da un paso más extendiendo su modelo comunitario al Zaidín, un distrito colindante con Ronda y con una importante presencia de población mayor", han indicado ambas entidades en una nota.

La Fundación 'la Caixa ha impulsado este programa en 13 territorios de España y en las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto, apostando por un modelo innovador que sitúa a la persona mayor en el centro, como sujeto activo de su propio proceso de envejecimiento. En Granada, la implementación técnica y el acompañamiento directo a las personas participantes corre a cargo de Fundación Albihar, entidad social profundamente vinculada al territorio y conocedora de la realidad de los barrios.

El programa se apoya en una sólida red comunitaria integrada por el Consejo de Personas Mayores, Centros de Participación Activa, el Centro de Servicios Sociales y otros recursos sociales y sanitarios, lo que permite, según han precisado, "una detección temprana de situaciones de soledad y una intervención coordinada y personalizada".

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, ha subrayado que "la alianza entre la Fundación 'la Caixa', Fundación Albihar y el Ayuntamiento demuestra que la colaboración entre entidades sociales e instituciones es clave para dar respuestas eficaces a retos tan complejos como la soledad no deseada".

Arrabal ha destacado además que "la Fundación 'la Caixa' aporta una visión estratégica y un respaldo estable al programa, mientras que Fundación Albihar realiza un acompañamiento cercano y profesionalizado que marca la diferencia en la vida de las personas mayores. Desde el Ayuntamiento respaldamos esta iniciativa porque encaja plenamente en nuestra apuesta por un envejecimiento activo, digno y conectado con la comunidad".

En sus más de cinco años de trayectoria en Granada, el programa se ha consolidado como un "proyecto pionero" tanto por su enfoque como por sus resultados. Según el último estudio realizado, en los seis primeros meses de intervención se reduce de forma significativa el sentimiento de soledad -social, emocional o existencial- entre las personas participantes. Más del 80 % experimenta un aumento de la confianza y de sus capacidades para afrontarla; el 85 % mejora la comprensión de sus emociones y fortalece sus vínculos personales; y el 95 % percibe una mejora de su estado emocional.

En Granada, las personas mayores de 65 años representan el 22 % de la población, un contexto que refuerza la necesidad de iniciativas como Siempre Acompañados. Tanto la Fundación como el Consistorio han señalado que está demostrado que fomentar las relaciones sociales mejora la adaptación psicológica ante pérdidas o situaciones de estrés, incrementa la calidad de vida y reduce el riesgo de enfermedad y deterioro cognitivo.

Gracias al compromiso de la Fundación 'la Caixa', la implicación directa de Fundación Albihar y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, "el programa continúa creciendo y fortaleciendo una red de apoyo que contribuye a construir una ciudad más cohesionada, solidaria y atenta a sus personas mayores".