El Ayuntamiento de Granada impulsa la ampliación de la residencia El Refugio

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, y el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado inicialmente en su Junta de Gobierno Local el Plan Especial del ámbito de El Refugio, un instrumento urbanístico que posibilitará la ampliación y modernización de la residencia de mayores gestionada por la Hermandad y Hospital de la Caridad y Refugio y permitirá garantizar la conservación de uno de los inmuebles asistenciales de mayor valor patrimonial de la ciudad.

La parcela objeto del Plan Especial --situada en Callejón del Pretorio, 4, en el barrio Cervantes-- cuenta con una superficie superior a los 24.300 metros cuadrados y alberga un valioso conjunto arquitectónico construido en 1919 por el arquitecto Fernando Wilhelmi Manzano.

De hecho, el inmueble está catalogado con Nivel 2 de Protección en el PGOU de Granada por sus valores arquitectónicos y constructivos y por resultar un ejemplo representativo de la tipología edificatoria hospitalaria, circunstancia que condiciona todas las actuaciones previstas para garantizar la preservación de sus elementos protegidos.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha valorado la ejecución de este plan debido a "la necesidad de compatibilizar la conservación de un edificio histórico con la mejora de un servicio esencial para nuestros mayores, facilitando que una institución con más de un siglo de historia pueda seguir desarrollando su labor asistencial con instalaciones adaptadas a las necesidades actuales".

La residencia cuenta actualmente con una capacidad para 63 ancianas cuya actividad se sustenta económicamente por las aportaciones de las residentes, donativos y otras subvenciones, si bien las necesidades asistenciales de hoy han derivado en una importante falta de espacio.

Esta circunstancia justifica la necesidad de ordenar futuras ampliaciones compatibles con la protección patrimonial del edificio. Así este Plan Especial ofrece seguridad jurídica para que la residencia pueda crecer de forma ordenada, respetando íntegramente los valores patrimoniales del inmueble y mejorando la calidad de la atención que reciben las personas mayores.