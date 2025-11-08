El Ayuntamiento de Granada impulsa dos programas de empleo y formación para personas desempleadas mayores de 30 años

Archivo - La concejal de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha activado dos programas de empleo y formación centrados en el desarrollo cultural, la tecnología, la sostenibilidad y la dinamización de los barrios que permitirán la contratación, en régimen de formación en alternancia, de 30 personas desempleadas mayores de 30 años durante doce meses.

Así lo ha emitido el Consistorio en una nota, que ha apuntado que, en relación, la concejal de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha anunciado la aprobación de la solicitud de una subvención a la Junta de Andalucía por importe de 660.341,47 euros destinada a la puesta en marcha de ambos programas, que compatibilizan la formación académica con la práctica profesional remunerada con el objetivo de "mejorar la empleabilidad real de los participantes y generar un impacto directo en la ciudad".

En este sentido, González ha explicado que estas iniciativas "combinan capacitación y empleo" y tienen como objetivo generar profesionales "mejor cualificados", nuevas oportunidades laborales, desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido productivo.

En concreto, el primero de estos programas, 'Conecta Cultura', está dirigido a quince personas mayores de 45 años en desempleo que recibirán 1.920 horas de formación y un doble certificado de profesionalidad en seguridad informática y en confección y publicación de páginas web.

En contexto, estos alumnos se encargarán de desarrollar herramientas telemáticas que permitan la creación de "una guía de recursos culturales alternativos, minoritarios y sostenibles", además de rutas culturales alternativas en los barrios de la ciudad dirigidas a "mejorar la atención de los visitantes".

Tal y como ha indicado la Administración local, el segundo proyecto, 'Granada Sostenible y Participativa', está orientado a quince personas de entre 30 y 45 años en desempleo de larga duración que atenderán a 1.920 horas de formación y recibirán también un doble certificado de profesionalidad en dinamización comunitaria y en interpretación y educación ambiental.

En concreto, estos alumnos diseñarán programas de dinamización comunitaria centrados en el medio ambiente urbano sostenible, el envejecimiento activo de la población, la educación ambiental y el respeto y conocimiento del entorno natural urbano de la población infantil y joven.

Por su parte, González ha detallado que los beneficiaros de ambos programas podrán obtener una "recualificación laboral" para su desarrollo profesional, y ha estimado que estas iniciativas consolidan el compromiso del Ayuntamiento con "la mejora de la empleabilidad, el fortalecimiento del tejido cultural y la construcción de una ciudad más participativa, sostenible y cohesionada".

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ERASMUS+'SHARE+VI'

Por otra parte, también se ha avanzado en la ejecución del proyecto europeo Erasmus+'Share+ VI', dotado con una subvención de 93.144 euros concedida por parte de la Agencia Nacional de Erasmus+, que permitirá la movilidad de 19 estudiantes de Formación Profesional --incluye dos alumnos con discapacidad-- y seis docentes de los quince centros educativos que integran el consorcio GranadaFP.Share+.

Al hilo, el programa contempla prácticas en empresas y centros de trabajo europeos, estancias de acompañamiento docente y actividades de planificación, "con ejecución hasta agosto de 2026 prorrogable hasta mayo de 2027".

En este sentido, González ha subrayado el papel de Granada como ciudad educadora que ofrece oportunidades de crecimiento formativo a los jóvenes y ha subrayado la apuesta del Consistorio por una FP "internacionalizada y de calidad, que abre puertas de empleo dentro y fuera de España".

Asimismo, ha concretado que estas movilidades se suman a las previstas del anterior proyecto Share+ V, que permitirán aproximadamente 60 movilidades de alumnado y profesorado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.