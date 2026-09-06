El Ayuntamiento de Granada impulsa el nuevo contrato para mantenimiento de semáforos y gestión integral de la movilidad

Archivo - Imagen de archivo de un semáforo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha el nuevo contrato para la conservación y mejora de las instalaciones de regulación semafórica y control de accesos de la ciudad; un servicio que permitirá reforzar el mantenimiento de "una infraestructura esencial" para el funcionamiento de la movilidad urbana.

El contrato, adjudicado a Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (Acisa) con una duración inicial de tres años y una inversión de 2.044.342,30 euros anuales --IVA incluido--, comprende tanto la conservación de los sistemas actualmente existentes como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a "mejorar la gestión del tráfico y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y basado en datos", según ha detallado el Consistorio en una nota.

"Este nuevo contrato", según ha valorado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, supone un "salto cualitativo" en la gestión de la movilidad de Granada, ya que, según ha apuntado, "no solo garantiza el mantenimiento de una infraestructura fundamental como es la red semafórica, sino que incorpora nuevas herramientas inteligentes que nos van a permitir conocer mejor cómo se comporta el tráfico y tomar decisiones con mayor información y precisión".

"Si queremos que Granada cuente con una movilidad urbana más ágil, segura e inteligente, necesitamos mantener en las mejores condiciones los sistemas que ya tenemos y, al mismo tiempo, aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología para anticiparnos a los problemas, optimizar la circulación y mejorar la experiencia de quienes se desplazan por la ciudad", ha señalado.

Para el Ayuntamiento, una de las principales prestaciones del nuevo contrato es el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones semafóricas y sus elementos asociados.

Así, el servicio contempla la conservación de reguladores, detectores, cableado, canalizaciones, columnas y báculos, además de la atención y reparación de las averías e incidencias que puedan producirse como consecuencia de accidentes, derribos u otros daños en la vía pública.

El contrato incluye también la conservación de los sistemas de control de accesos y Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y redes de comunicaciones, así como la ejecución de modificaciones, nuevas instalaciones y actuaciones de mejora que sean necesarias durante el periodo de vigencia del servicio.

En este sentido, la edil ha incidido en que el mantenimiento preventivo resulta fundamental para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio: "Hablamos de sistemas que afectan directamente al día a día de miles de personas y que deben funcionar con la máxima fiabilidad".

EL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

Por otro lado, la Administración local ha destacado que el nuevo contrato refuerza asimismo el papel del Centro de Gestión Integral de la Movilidad (CGIM) como centro neurálgico para la supervisión y gestión de los sistemas de regulación del tráfico de Granada.

Así, desde estas instalaciones se desarrollará la operación del sistema de regulación semafórica, de los sistemas de control de accesos y carriles reservados y del control asociado a la Zona de Bajas Emisiones.

El servicio contempla, además, trabajos de ingeniería de tráfico, con estudios de planificación, ordenación y regulación, análisis de la circulación, actualización de los parámetros de tráfico y optimización de la programación de los cruces semaforizados.

Entre las grandes novedades, la edil ha destacado la incorporación de herramientas de simulación y modelización del tráfico, que permitirán mejorar la capacidad de análisis y anticipación ante posibles modificaciones en la regulación y ordenación de la circulación.

A ello se suma la implantación de una plataforma unificada de datos y cuadros de datos para la explotación y gestión de la información procedente de los diferentes sistemas de movilidad.

"Disponer de esta serie de datos nos va a permitir afinar mucho más las decisiones. La movilidad de una ciudad como Granada es dinámica y requiere respuestas adaptadas a cada momento. Con estas herramientas podremos analizar los flujos de circulación, detectar comportamientos y evaluar mejor las medidas que se adopten", ha explicado Agudo.

Asimismo, ha remarcado que el objetivo es que "toda esta nueva información contribuya a mejorar progresivamente la fluidez de la circulación, la seguridad vial y el funcionamiento de la red viaria, además de facilitar una respuesta más eficaz ante las diferentes situaciones o incidencias que puedan producirse".

MÁS SENSORIZACIÓN PARA CONOCER EL TRÁFICO EN TIEMPO REAL

El nuevo contrato incorpora también nuevos sistemas de sensorización y control que permitirán ampliar la capacidad municipal de observación y análisis de la circulación.

En concreto, contempla el suministro de 12 equipos de lectura automática de matrículas, 18 cámaras LPR para control perimetral y 24 cámaras de sensorización viaria dotadas de análisis inteligente de vídeo.

Estos dispositivos permitirán obtener información en tiempo real sobre el comportamiento de la circulación y facilitarán la detección de vehículos, colas y flujos de tráfico, aportando nuevos datos para optimizar la gestión de las intersecciones y la regulación semafórica.

"Estamos incorporando tecnología para que la gestión de la movilidad sea cada vez más precisa. No se trata únicamente de instalar nuevos equipos, sino de que la información que proporcionan tenga una utilidad directa para mejorar la circulación y la seguridad vial", ha subrayado la concejala, quien ha señalado que, en este avance de Granada hacia una movilidad "más moderna y conectada", "el mantenimiento de las infraestructuras, la innovación tecnológica y la planificación deben ir siempre de la mano".