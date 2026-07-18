Ayuntamiento de Granada impulsa proyecto de la parcela que acogerá equipamentos deportivos junto al Parque Tico Medina

Imagen del proyecto de la parcela junto al Parque Tico Medina en Granada - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada llevará al próximo Pleno municipal el expediente para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela de equipamiento deportivo situada entre la calle La Malahá y el Parque Tico Medina, una vez concluido el período de información pública sin que se haya presentado ninguna alegación. El expediente culmina así su tramitación administrativa previa a su aprobación definitiva por el Pleno. Se trata de una parcela que prevé acoger un equipamiento deportivo "muy demandado" por los vecinos del barrio y un centro de mayores, además de una zona verde.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que se trata de "un avance que nos permite seguir avanzando para dar respuesta a las demandas vecinales para esta zona de Granada, que será más verde, estará mejor equipada y dotada de una ordenación más funcional". Así, ha añadido que siguen planificando "una ciudad preparada para responder a las necesidades actuales y futuras de nuestros barrios con mejores equipamientos y más calidad urbana".

El ámbito de actuación comprende una parcela de 11.457 metros cuadrados destinada a equipamiento deportivo con un edificio preparado para acoger un centro de mayores dentro del sector PP-S1, situada entre la calle La Malahá y el Parque Tico Medina.

Se trata de un entorno "plenamente urbanizado y consolidado" que ha experimentado "un importante crecimiento residencial durante los últimos años, por lo que el Estudio de Detalle completa y adapta la ordenación detallada de la parcela para facilitar el desarrollo del futuro equipamiento y responder de forma más adecuada a las necesidades funcionales de este ámbito de la ciudad", ha subrayado la administración local.

Para ello, el documento reorganiza los volúmenes edificables, define las áreas máximas de implantación de las futuras edificaciones y fija las alturas máximas permitidas para cada uno de los usos previstos. En concreto, establece una altura máxima de dos plantas para el equipamiento deportivo que se desarrollará en el 60 por ciento de la superficie total de la parcela y de cuatro plantas para el equipamiento comunitario complementario en el restante 40 por ciento.

Asimismo, adapta las cotas de referencia de la parcela, reorganiza la ocupación bajo rasante e incorpora una zona verde privada perimetral en tres de sus lados para "favorecer la integración del futuro equipamiento con el Parque Tico Medina y los espacios libres colindantes", así como plantaciones de nuevos árboles de sombra en el vial existente.

La nueva ordenación "mantiene el uso urbanístico previsto para la parcela, sin incrementar la edificabilidad autorizada, modificar las condiciones de ordenación de los terrenos colindantes ni alterar los parámetros urbanísticos fundamentales establecidos por el planeamiento vigente" ha indicado Carazo. De este modo, el Estudio de Detalle dota a este espacio de "una ordenación más funcional y flexible que facilitará el desarrollo del futuro equipamiento, respetando plenamente las determinaciones urbanísticas ya existentes" ha finlizado la alcaldesa.