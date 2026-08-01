Ayuntamiento de Granada impulsa en verano un Plan Integral de baldeo de plazas para reforzar la limpieza en los barrios

Imagen de un trabajador durante el nuevo Plan Integral de baldeo de las calles de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un Plan Integral de Baldeo de plazas que recorrerá durante los meses de verano los principales espacios públicos de todos los barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar las condiciones de limpieza, salubridad y confort urbano en una época del año de un recurrente uso del espacio público.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la iniciativa forma parte del nuevo modelo de limpieza impulsado por el Ayuntamiento a través del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos con FCC Medio Ambiente, que incorpora actuaciones específicas para complementar el servicio ordinario y responder a las necesidades concretas de cada barrio.

La concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, ha destacado que "este plan responde a la voluntad del Ayuntamiento de intensificar los trabajos de limpieza en aquellos espacios que registran una mayor afluencia de vecinos durante el verano": "Queremos que las plazas de Granada presenten las mejores condiciones de limpieza, higiene y salubridad, ofreciendo espacios públicos más agradables para un mayor bienestar de los vecinos y los visitantes".

El plan inició su desarrollo a mediados del mes de julio en la Plaza de la Hípica, en el distrito Zaidín-Vergeles, y posteriormente ha actuado en la Avenida de la Argentinita, en el distrito Beiro-Albayda; en Plaza Larga, en el Albaicín; en Plaza de la Unidad, en la Chana; en la Placeta del Moral, en el barrio de Lancha del Genil y en la Caleta, en distrito Beiro, entre otros espacios, y está previsto que continúe durante este mes de agosto para llegar a todos los barrios.

Según ha apuntado la edil, las actuaciones siguen un protocolo específico que comienza con la eliminación localizada de manchas, restos de suciedad y orines mediante la aplicación de un producto higienizante y desodorizante con aroma a pino.

Posteriormente, y una vez erradicada la suciedad más compleja, el equipo realiza el baldeo integral de toda la plaza para completar la limpieza del espacio público y mejorar su estado general.

Para el desarrollo de este plan extraordinario se ha destinado un equipo específico integrado por un camión cisterna de gran capacidad (16.000 litros), un vehículo hidrolimpiador de alta presión y un operario especializado.

Según ha apostillado la concejala, "no se trata únicamente de baldear las plazas, sino de actuar previamente sobre aquellos puntos que requieren un tratamiento específico para eliminar manchas y malos olores para conseguir una limpieza más eficaz y un resultado mucho más duradero".

Sánchez ha querido subrayar que este dispositivo "se suma al trabajo diario que ya realizan los equipos del servicio ordinario, sin sustituirlo en ningún momento": "El objetivo es reforzar la limpieza allí donde resulta más necesario, manteniendo al mismo tiempo la cobertura habitual en el conjunto de la ciudad".

En este sentido, el servicio ordinario continúa funcionando con normalidad en turnos de mañana y tarde, con cuatro operarios en cada turno, apoyados por sus correspondientes camiones cisterna e hidrolimpiadores de agua caliente a presión, lo que garantiza la continuidad de las labores de mantenimiento en todos los barrios.

BALANCE DE LOS PRIMEROS MESES DEL NUEVO CONTRATO

La puesta en marcha de este plan coincide con el balance de los primeros seis meses del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, un periodo en el que destaca la consolidación progresiva del servicio gracias a la incorporación de nuevos medios humanos, tecnológicos y materiales.

Así, durante este periodo se han llevado a cabo 256 actuaciones intensivas en distintos puntos de la ciudad, dentro de una planificación específica destinada a reforzar la limpieza en barrios y espacios que requieren intervenciones extraordinarias.

La concejala ha señalado que estas cifras reflejan que el nuevo contrato está permitiendo incrementar la capacidad de actuación del servicio y planificar intervenciones específicas que complementan el trabajo cotidiano.

"Nuestro objetivo es mantener un servicio estable, continuo y capaz de adaptarse a las necesidades de cada barrio y de cada momento del año", ha incidido Sánchez, quien ha recordado que el nuevo contrato ha permitido importantes mejoras en la organización del servicio, la renovación de la flota de vehículos, la implantación de sistemas inteligentes de gestión y una mayor capacidad operativa, avances que ya están permitiendo intensificar las labores de limpieza en toda la ciudad.