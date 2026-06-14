El Ayuntamiento de Granada invertirá 120.000 euros en la renovación del pavimento de 14 calles del centro histórico

Archivo - Imagen de archivo de la Plaza de Santa Fe (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Participación Ciudadana y Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada ha programado para este verano una serie de actuaciones de mejora del pavimento en 14 calles del conjunto histórico de la ciudad, con una inversión total de 118.134,78 euros. Los trabajos, que ejecutará la empresa Construcciones NILA S.A., se desarrollarán entre el 15 de junio y el 7 de septiembre, aproximadamente.

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota, la planificación de las actuaciones se ha diseñado de forma escalonada para "minimizar el impacto sobre el tráfico y la movilidad urbana", dado que cada intervención requerirá cortes temporales de circulación.

Concretamente, el calendario previsto es en calle Verónica de la Magdalena (15 a 22 de junio); calle Pagés, con trabajos nocturnos (15 a 17 de junio); Tendillas de Santa Paula (22 a 29 de junio); Plaza de los Girones (29 de junio a 6 de julio); calle Varela (6 a 20 de julio); calle Carnicería (20 a 24 de julio); calles Aljibe de la Gitana y Placeta de la Miga y calle Pilar Seco, de forma simultánea (27 de julio a 10 de agosto); calle Santa Paula (3 a 17 de agosto); calle Santa Isabel la Real (10 a 17 de agosto); calle San Jerónimo (17 a 24 de agosto); Carrera del Darro (24 a 31 de agosto); y calle Nueva del Santísimo (31 de agosto a 7 de septiembre).

Las actuaciones consistirán principalmente en la reparación del pavimento de adoquines y, en algunos casos, de empedrado tradicional, "recuperando el estado original de unas calles que forman parte del paisaje urbano más característico de Granada". El concejal de Participación Ciudadana y Mantenimiento, Francis Almohalla, ha destacado que "estas 13 calles son algunas de las más transitadas de la ciudad, y mantenerlas en buen estado es un trabajo esencial".

Para ello, "hemos elegido el verano precisamente para reducir al máximo las molestias a vecinos, comercios y visitantes, escalonando los trabajos calle por calle para que el impacto sea siempre puntual y localizado". Además, Almohalla ha añadido que "el centro histórico de Granada recibe un volumen de tránsito peatonal enorme durante todo el año, y eso exige un mantenimiento constante y planificado".

Por último, "esta inversión de casi 120.000 euros es una muestra más del compromiso de este equipo de gobierno con el cuidado del espacio público, especialmente en aquellas zonas que forman parte de la identidad y de la imagen de Granada ante quienes nos visitan", ha concluido

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