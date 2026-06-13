El Ayuntamiento de Granada invierte 100.000 euros en la nueva edición del programa de ocio juvenil 'Enrédate'

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Juventud, refuerza su apuesta por un ocio juvenil saludable, participativo e inclusivo con la nueva edición del programa municipal 'Enrédate', que contará con una inversión de 100.000 euros, el doble que en la edición anterior, en la que el presupuesto ascendía a 50.000 euros.

El concejal de Juventud, Fernando Parra, ha destacado que este incremento "demuestra con hechos la apuesta del Ayuntamiento de Granada por los jóvenes y por una política municipal de juventud útil, cercana y adaptada a sus intereses, a sus inquietudes y a su forma de vivir la ciudad", según ha informado el Consistorio en una nota.

Parra ha subrayado que 'Enrédate' "no es solo una programación de actividades, sino una herramienta para ofrecer alternativas reales de ocio saludable, generar espacios seguros de convivencia, fomentar la creatividad, promover hábitos positivos y hacer que los jóvenes sean protagonistas de la vida de Granada".

La nueva edición del programa, dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años, dará un salto de calidad gracias al nuevo contrato del servicio, que tendrá una duración máxima de cinco años y permitirá ampliar la oferta, mejorar la atención a los participantes e incorporar más profesionales especializados.

El edil ha explicado que este nuevo contrato supondrá también "una mejora sustancial de la calidad del servicio", con la incorporación de más personal cualificado y con mejores condiciones laborales y salariales, de acuerdo con el II Convenio Colectivo Andaluz del sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural.

El proyecto, desarrollado por la empresa Ciempiés, consolida 'Enrédate' como uno de los programas juveniles más completos de la ciudad, con una oferta gratuita que, según ha detallado, "combina deporte, cultura, sostenibilidad, arte, ocio nocturno saludable, formación digital y actividades intergeneracionales".

La programación incorpora nuevos bloques temáticos, entre ellos actividades online, talleres en streaming, experiencias con mascotas, propuestas intergeneracionales y acciones específicas para jóvenes con diversidad funcional, reforzando así el carácter inclusivo, accesible y abierto del programa.

Asimismo, la nueva edición amplía de manera significativa su catálogo de actividades físico-deportivas, medioambientales y socioculturales con propuestas actuales y atractivas para la juventud, como breakdance, skate, calistenia, rutas en bicicleta, deportes alternativos, senderismo, plogging, huertos urbanos, upcycling textil o talleres de ciencia ambiental.

Fernando Parra ha incidido en que "queremos que los jóvenes encuentren en su ciudad espacios para participar, aprender, expresarse, compartir experiencias y disfrutar de alternativas de ocio sanas, gratuitas y de calidad".

En este sentido, ha remarcado que el programa apuesta también por la descentralización territorial, llevando actividades a todos los distritos de Granada, especialmente a aquellas zonas con menor oferta cultural y de ocio juvenil, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso gratuito a experiencias de calidad.

"Queremos que 'Enrédate' llegue a todos los barrios y a todos los jóvenes, porque la juventud de Granada no está en un único punto de la ciudad. Está en cada distrito, en cada barrio y en cada espacio donde hay talento, inquietud, creatividad y ganas de participar", ha señalado el concejal.

El programa se alinea con el VI Plan Joven Municipal de Granada 2024-2028 y pone el foco en la promoción de hábitos saludables, el bienestar emocional, la participación activa, la sostenibilidad y la creación de espacios seguros para la juventud.

Parra ha vinculado además esta nueva etapa de 'Enrédate' con los valores del proyecto Granada 2031, Capital Europea de la Cultura, al señalar que "la Granada que aspira a ser Capital Europea de la Cultura también se construye desde la juventud, desde su talento, desde su creatividad, desde su capacidad de innovar y desde su participación en la vida de la ciudad".

"Granada 2031 es el proyecto de todos los granadinos y también tiene que ser el proyecto de los jóvenes. Por eso, programas como 'Enrédate' son importantes: porque conectan cultura, deporte, sostenibilidad, convivencia, inclusión y participación, que son valores esenciales para la ciudad que queremos construir", ha añadido.

Con esta nueva etapa, el Ayuntamiento de Granada aspira a consolidar 'Enrédate' como un referente provincial y andaluz en políticas públicas de ocio juvenil, ofreciendo alternativas saludables, educativas y participativas que fomenten la creatividad, la convivencia y el desarrollo integral de la juventud granadina.

El concejal de Juventud ha concluido que "invertir en ocio juvenil saludable es invertir en prevención, en bienestar, en convivencia y en futuro", y ha reafirmado que el Ayuntamiento "va a seguir escuchando a los jóvenes, contando con ellos y generando oportunidades para que formen parte activa de la Granada que avanza".