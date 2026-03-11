Ayuntamiento de Granada y Junta impulsan la contratación de una docena de jóvenes para la renovación de espacios urbanos

Visita de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con el delegado de Empleo de la Junta, Javier Martín, a los trabajos que están desarrollando en la pasarela peatonal del Puente de Zarabanda - AYUNTAMIENTO

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este miércoles los trabajos que están desarrollando en la pasarela peatonal del Puente de Zarabanda, en el distrito de la Chana, la docena de jóvenes contratados por el Ayuntamiento de Granada a través del programa Activa-T Joven, una iniciativa promovida por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía que está permitiendo llevar a cabo un plan de mejora, embellecimiento y regeneración de espacios públicos de la ciudad.

Así, este programa ha permitido la contratación desde el pasado 17 de febrero de doce jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, inscritos como demandantes de empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y con perfiles profesionales diferentes (diez pintores, un administrativo y un arquitecto técnico), que desarrollarán durante los próximos seis meses tareas directamente vinculadas al mantenimiento, conservación y mejora del espacio público, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras la visita.

"Este programa es un ejemplo claro de cómo las instituciones podemos trabajar de la mano para generar oportunidades reales para nuestros jóvenes y, al mismo tiempo, mejorar la imagen de nuestros barrios", ha indicado la regidora, quien ha estado acompañada en su visita por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada, Javier Martín; y los concejales de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, y de Mantenimiento y Participación Ciudadana, Francisco Almohalla.

Según ha explicado la alcaldesa en la visita, el proyecto cuenta con una inversión total de 242.000 euros, de los que 136.000 euros proceden de la subvención autonómica y 106.000 euros son aportación municipal, destinados a "fomentar el empleo juvenil y mejorar el mantenimiento de espacios deteriorados mediante el desarrollo de diferentes actuaciones".

Así, y tras el periodo formativo y estas primeras intervenciones en las barandillas del paso de Zarabanda, está previsto que los jóvenes continúen desarrollando tareas en lugares como el Camino de la Azucarera en Bobadilla, los Jardines del Triunfo, el Parque del Barranco de la Zorra en Genil, la rotonda Beethoven con Félix Rodríguez de la Fuente, la de la Avenida Juan Pablo II frente a Traumatología, Severo Ochoa en el tramo entre Plaza de Toros y Avenida de la Constitución, los soportes de los toldos de Reyes Católicos en el centro o el espacio destinado a las fiestas del barrio en Lancha del Genil, ampliándose progresivamente al resto de la ciudad.

Para reforzar estos trabajos, el Ayuntamiento ha destinado además 15.000 euros al suministro de pintura y otros materiales, lo que permitirá "actuar de forma planificada sobre numerosos elementos urbanos que presentan desgaste por el paso del tiempo. Las actuaciones, ha explicado la regidora, incluirán la limpieza, acondicionamiento y repintado de barandillas, rejas, vallas, hitos, pasos peatonales y otros elementos metálicos distribuidos por distintos barrios, mejorando su imagen y garantizando su protección frente a la corrosión y el deterioro".

"Se trata de la primera vez que el Ayuntamiento contará con un plan específico para la conservación y pintura de este tipo de infraestructuras, una actuación que permitirá abordar de manera sistemática la mejora del patrimonio urbano cotidiano y avanzar hacia una Granada más cuidada, accesible y agradable para vecinos y visitantes", ha enfatizado la alcaldesa, quien ha valorado la iniciativa como fórmula que permite que los jóvenes adquieran experiencia profesional mientras contribuyen directamente a la conservación y dignificación de los espacios públicos.

"Esta es la Granada que queremos: una ciudad que crea empleo y que cuida cada rincón". Según ha informado el delegado, la Consejería de Empleo ha puesto en marcha este programa Activa-T Joven para combatir el desempleo juvenil y facilitar oportunidades laborales reales a los jóvenes, "una iniciativa que ha tenido una gran acogida por parte de los ayuntamientos granadinos, que podrán reforzar sus servicios y poner en marcha nuevos proyectos, al mismo tiempo que se les da una oportunidad laboral a los jóvenes".

En total, Empleo ha destinado a este programa 15,2 millones de euros que permitirán a 175 corporaciones contratar a 1.311 jóvenes desempleados de toda la provincia; entre ellos, los doce jóvenes que ya han comenzado a trabajar para el Ayuntamiento de Granada y cuya implicación con las políticas activas de empleo del Gobierno andaluz es "ejemplar", tal y como ha valorado el delegado.

De hecho, en la última legislatura la Consejería de Empleo ha destinado al Consistorio de la capital más de 12,3 millones de euros para la ejecución de diferentes programas de Empleo, Orientación y Formación dirigidos a persona desempleadas, entre ellos los programas de Empleo y Formación, planes de empleo específicos, EPES (prácticas) y subvenciones para el fomento del comercio local, entre otras medidas. La inversión global en la capital en este mismo periodo (desde 2022) ha sido de 94,2 millones de euros, incluyendo las ayudas directas a empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro para programas de orientación y cursos de formación.