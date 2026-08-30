El Ayuntamiento de Granada licita por 4 millones su proyecto de adaptación climática de espacios públicos y colegios

El Ayuntamiento de Granada licita su proyecto de adaptación climática de espacios públicos. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras que permitirán adecuar los patios de los 38 centros educativos de la capital, mejorar con nuevos espacios verdes tres plazas públicas y crear "toda una red local de caminos amables" con 45 nuevas 'islas urbanas' de sombra que conectarán la ciudad creando una "red inédita de refugios climáticos".

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento en una nota, la actuación, enmarcada en el Plan de Actuación Integrado 'Granada Cohesión Conexión 2030' (PAI GCC2030), y financiada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) a través de la convocatoria de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) del Ministerio de Hacienda, movilizará un total de 3.993.636 euros, IVA incluido.

Estos fondos se destinarán a la transformación de las áreas urbanas de Norte, Chana y Zaidín, con una "especial atención a la mejora de la calidad ambiental, la cohesión territorial, la movilidad activa y la resiliencia frente al cambio climático de espacios públicos y centros educativos", según precisan desde el Ayuntamiento granadino.

"Granada está dando un paso decidido para adaptarse a una nueva realidad climática que exige ciudades más verdes, más confortables y capaces de ofrecer mayor protección frente a las altas temperaturas", ha aseverado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha resaltado que este proyecto "plantea una transformación integral de numerosos espacios de la capital para incorporar vegetación, mejorar los suelos, sumar zonas de sombra y descanso y crear lugares de estancia más agradables para los granadinos".

La regidora, quien ha destacado que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Granada a esta convocatoria EDIL fue valorado como el de "mayor calidad técnica del país" --con 91,25 puntos sobre 100 y frente a una media nacional de 60,36 puntos--, ha defendido la importancia, a su juicio, de ofrecer "una respuesta estructural y de largo recorrido que transforme nuestros barrios y nuestros centros educativos en lugares más habitables, más sostenibles y mejor preparados para el futuro".

DETALLES DE LA LICITACIÓN

El primer lote de la licitación, con un presupuesto de 1.042.413,21 euros, comprende la redacción del proyecto técnico y ejecución de las obras de adaptación climática de tres plazas públicas --Plaza 28 de Febrero, Bulevar Rector Gallego Morell y Torre de la Pólvora--, la implantación de 'islas urbanas' en 45 puntos de la ciudad y la creación de más de diez kilómetros de 'caminos amables'.

Dichos caminos permitirán cruzar la ciudad de Norte a Sur mediante estaciones de descanso a cada cinco minutos de paseo, con paso por Camino de Alfacar, Campus de Cartuja, Periodista Luis de Vicente, Joaquina Eguaras, Ribera del Beiro, Carretera de Málaga, Avenida de Andalucía, Camino de Ronda, Avenida de América, Avenida de Dílar y Pintor Manuel Maldonado, entre otras.

Estas intervenciones buscan "reforzar la conectividad peatonal y el confort climático mediante soluciones adaptadas a cada espacio", con actuaciones que pasan por la instalación de estructuras de sombra que servirán de soporte a nueva vegetación, mobiliario urbano y dotación de fuentes de agua potable para beber y rellenar botellas.

"Estamos avanzando hacia una nueva manera de entender el espacio público: más espacios de sombra, más vegetación y más áreas de descanso", ha explicado la regidora, quien ha resaltado su voluntad para que "caminar por Granada sea más cómodo en los meses de mayor temperatura", y que "nuestros barrios dispongan de espacios públicos que respondan mejor a las necesidades actuales de los vecinos".

INTERVENCIÓN EN 38 CENTROS EDUCATIVOS

La licitación contempla un segundo lote de 2.951.222,79 euros para dotar de soluciones de sombreado, renaturalizar los patios y mejorar la calidad ambiental de los lugares de recreo de los 34 centros educativos de Primaria y las cuatro escuelas infantiles municipales de la capital.

En estos espacios, según ha detallado la alcaldesa, está prevista la instalación de 146 pérgolas bioclimáticas, la plantación de 209 árboles, la creación de 23 huertos urbanos con fines educativos y participativos con una superficie total de 975 metros cuadrados, la despavimentación de 3.598 metros cuadrados para sustituir superficies duras por soluciones más permeables y la instalación de 25 fuentes de agua potable.

Se plantea, por tanto, la sustitución del hormigón y los acerados en los patios escolares por nuevas soluciones permeables que "favorezcan la infiltración del agua y reduzcan la acumulación de calor y la instalación de fuentes y espacios de descanso para reducir el efecto de isla de calor urbana y fomentar soluciones basadas en la naturaleza".

La alcaldesa ha apuntado que estas actuaciones implican "mejorar directamente la calidad de vida de miles de niños y niñas y de sus comunidades educativas". "Queremos que los colegios sean espacios más amables, más disfrutables y con mejores condiciones para el juego, la actividad física y la convivencia", ha subrayado.

El proyecto está gestionado por el área de Sostenibilidad, Agenda Urbana y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Granada, en coordinación efectiva con las áreas de Educación, Participación Ciudadana y Contratación y en una "clara visión integradora para lograr una mejor ejecución e impacto de los fondos", según defienden desde el Consistorio.

El procedimiento de licitación, cuyo plazo final para presentación de ofertas vence el próximo 21 de septiembre, es pionero en el Ayuntamiento de Granada, ya que combina la redacción de proyecto y la ejecución de las obras por sus "específicas condiciones tecnológicas y ambientales". Se deberán presentar conjuntamente, por tanto, equipos técnicos en colaboración con empresas constructoras.

Además, el pliego establece como referencia un plazo máximo de tres meses para la redacción del proyecto técnico y siete meses para la ejecución de las obras una vez aprobado el proyecto por el Ayuntamiento, dentro de los calendarios establecidos por la financiación europea.

La alcaldesa ha valorado positivamente el proceso de participación ciudadana que ha permitido la selección de las actuaciones, y en el que han colaborado directamente los centros educativos y las asociaciones vecinales de los distintos barrios, quienes identificaron sus necesidades específicas en materia de sombra, arbolado, fuentes y red de estaciones de descanso urbanas.

El proyecto forma parte de una estrategia integral más amplia impulsada por el Ayuntamiento de Granada a través de su Plan de Adaptación al Cambio Climático, Renaturalización y Resiliencia, que cuenta con actuaciones diversificadas para "atender a la ciudad y a su población de la manera más integral posible".

En este sentido, la regidora ha apuntado que el orden de ejecución de los proyectos ha buscado priorizar las necesidades, por lo que esta primera licitación busca "atender a la población más vulnerable", como son los niños, además de conectar la ciudad con estos "itinerarios amables".

El Plan de Actuación Integrado aprobado en esta convocatoria para la ejecución de los diferentes proyectos cuenta con una inversión global de 16.880.563 euros, de los que 11.948.905 euros corresponden a los fondos Feder, a los que se suma la aportación municipal obligatoria de 2.108.603 euros.

También hay que contabilizar una aportación municipal complementaria de 2.823.028 euros que el equipo de gobierno "decidió asumir para garantizar la ejecución íntegra de todos los proyectos estratégicos inicialmente previstos en los distritos Norte, Zaidín y Chana orientados a la transformación urbana, social y ambiental de la ciudad, con especial atención a la mejora de infraestructuras deportivas y culturales y el refuerzo de la cohesión territorial y social".