El Ayuntamiento de Granada licita la remodelación integral de la plaza Doctor López Neyra por más de 184.000 euros

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Granada. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado la licitación de la remodelación de la plaza Doctor López Neyra con un presupuesto base de 184.149,70 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de tres meses.

El proyecto incluye la renovación del pavimento y el mobiliario urbano, la mejora de la accesibilidad y las conexiones peatonales, la adecuación de las zonas verdes y la recuperación de la fuente ornamental, según ha informado el Ayuntamiento en una nota este lunes.

Según explican desde el consistorio, la plaza presenta actualmente un "deterioro generalizado" en su pavimentación, mobiliario urbano y zonas verdes. La solería muestra "desgaste, fisuras, pérdida de adherencia y desniveles que dificultan el tránsito peatonal, especialmente de las personas con movilidad reducida".

A ello se suma --según agregan desde el Ayuntamiento-- la presencia de distintos materiales y acabados, resultado de intervenciones realizadas en diferentes épocas. El mobiliario urbano también presenta "deficiencias, con bancos deteriorados, afectados por la corrosión, roturas o falta de estabilidad, así como papeleras y elementos ornamentales que requieren su renovación".

A estas "carencias" se suman las "dificultades de accesibilidad y la falta de continuidad de algunos recorridos peatonales". Actualmente, la conexión peatonal entre las calles Concepción Arenal y Doctor Mesa Moles obliga a rodear la plaza. Además, los desniveles, obstáculos y pavimentos "deteriorados" dificultan la continuidad de los itinerarios accesibles, advierten también desde el Ayuntamiento.

El proyecto señala igualmente el "desgaste" de la señalización horizontal y la existencia de "puntos conflictivos" para el tránsito peatonal en las conexiones con las calles del entorno. El proyecto contempla la ejecución de dos nuevos pasos de peatones, la ampliación del acerado junto a la calle Concepción Arenal y la adecuación de los recorridos para mejorar la conexión a través de la plaza.

Los cruces incorporarán pavimento podotáctil de botones y direccional, además de "las adaptaciones necesarias para eliminar barreras arquitectónicas".

La actuación también prevé adecuar las conexiones de la plaza con las calles del entorno para facilitar el acceso de vehículos de emergencia, carga y transporte, así como unificar los materiales y acabados en toda la zona de actuación.

Los trabajos incluirán la retirada del pavimento existente y del mobiliario que deba sustituirse, así como la adaptación de bordillos, aceras y zonas de paso. La nueva solería será de piezas de hormigón con acabado pétreo y superficie antideslizante, colocadas sobre una base que garantice su estabilidad.

En las aceras perimetrales se ampliarán determinados tramos y se colocarán baldosas hidráulicas grises de 30 por 30 centímetros. También se adecuarán las uniones entre pavimentos y los puntos de cruce para mejorar la continuidad de los recorridos peatonales.

También indican desde el Ayuntamiento que el arbolado existente presenta "dificultades para el desarrollo de sus raíces debido a la falta de suelo estructural adecuado". Esta situación ha provocado levantamientos de la solería, que generan desniveles y "dificultan el tránsito peatonal".

El proyecto contempla la incorporación de suelo estructural, que permite el desarrollo de las raíces bajo las zonas pavimentadas sin comprometer la estabilidad de la superficie, favoreciendo el crecimiento del arbolado y reduciendo el riesgo de nuevos levantamientos de la solería.

También se adecuarán los alcorques y las zonas ajardinadas, con la mejora de los sustratos y la incorporación de vegetación adaptada al clima mediterráneo y de bajo consumo de agua. Además, se aprovechará y ampliará la red de riego existente mediante sistemas de goteo por zonas.

RECUPERACIÓN DE LA FUENTE ORNAMENTAL

El mobiliario urbano se renovará con bancos ergonómicos y resistentes a la intemperie, así como papeleras de diseño uniforme y fácil mantenimiento, utilizando materiales acordes con el entorno de la plaza. Se contempla también la recuperación de la fuente ornamental, aprovechando los dos muros circulares existentes en la plaza, con una escultura en su interior.

El anillo interior se acondicionará como vaso de la fuente, mediante la restauración de los muros, juntas y remates, el cierre de los tramos existentes y la impermeabilización del conjunto. La fuente incorporará también el pedestal y la taza ornamental de la antigua fuente de la plaza de Gracia, actualmente conservados en almacenes municipales.

Ambos elementos serán trasladados y restaurados, con trabajos de reparación de fisuras, sellado de fugas, limpieza y adecuación de los conductos interiores para las instalaciones hidráulicas y eléctricas.

Para la instalación de la fuente se retirará el pavimento existente y se ejecutará una nueva base de zahorra compactada y hormigón, además de un foso técnico para alojar la bomba y los equipos necesarios para su funcionamiento.

La fuente contará con un circuito cerrado de recirculación de agua, sistema de filtrado, control automático del nivel y reposición de agua, así como un surtidor ornamental de aproximadamente 1,5 metros de altura e iluminación subacuática LED.

Durante las obras se protegerá la escultura existente, cuya retirada temporal y posterior recolocación "se contempla únicamente si resulta necesario", según aclaran desde el Ayuntamiento de Granada.