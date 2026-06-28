El Ayuntamiento de Granada moderniza el acceso a los autobuses urbanos con un nuevo sistema de validación

Archivo - Autobús urbano Rober Alsa en la avenida Cervantes de Granada. - MOVILIDAD GRANADA

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha modernizado el transporte público urbano con la implantación de un nuevo sistema de validación y pago que permitirá a los usuarios acceder a los autobuses por cualquiera de sus puertas, "agilizando así los tiempos de embarque y mejorando la experiencia del viaje".

En concreto, tal y como ha informado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, el Consistorio ha adquirido ya 258 nuevas validadoras embarcadas mediante una inversión total de 829.000 euros que permitirán la implantación de un sistema de pago adaptado a las nuevas tecnologías, ampliando las opciones de validación de títulos y progresiva adaptación para el pago mediante tarjetas bancarias y dispositivos móviles, según ha concretado la Administración local en una nota.

El nuevo sistema se adapta así mejor a la realidad cotidiana de una ciudadanía acostumbrada ya al paso electrónico y, sobre todo, va a garantizar un "mayor dinamismo" en el embarque de pasajeros para alcanzar "dos objetivos claros" largamente demandados por los usuarios, como son evitar los tapones que a menudo se originan en la parte delantera del autobús cuando la parte trasera tiene espacio libre y "prevenir la acumulación de varios vehículos de la misma línea en una parada".

La primera fase del nuevo sistema entrará en funcionamiento el próximo 6 de julio en la línea 4, donde ya será posible acceder al vehículo por cualquiera de sus accesos y validar el viaje directamente en el interior del autobús. Posteriormente, la implantación se extenderá de forma progresiva al resto de líneas de la red urbana.

Así, con la puesta en marcha de este modelo desaparecerán gradualmente las antiguas validadoras instaladas en las paradas, muchas de las cuales se encuentran actualmente fuera de servicio o presentan "limitaciones técnicas derivadas de la falta de repuestos y de la evolución de los sistemas de pago".

Agudo también ha apuntado que este nuevo equipamiento sustituirá al actual sistema de validación externa instalado en distintas paradas desde 2014 y que, debido a su obsolescencia tecnológica, presentaba ya "importantes limitaciones operativas" para los usuarios.

La actuación se verá completada mediante la actualización del 'software' de 'ticketing' y gestión de pagos por un importe de 44.800 euros. Esta ampliación tecnológica será desarrollada por la empresa GMV, actual responsable de la gestión del sistema a través de la empresa concesionaria del servicio (Transportes Rober), "garantizando la plena integración de los nuevos dispositivos en la red existente".

Así, esta mejora permitirá extender progresivamente el pago mediante tarjeta bancaria y dispositivos móviles a todos los servicios urbanos, incluidos los servicios especiales que se habilitan durante eventos multitudinarios como la Feria del Corpus.

La actuación está enmarcada dentro del Plan de Inversiones del servicio público de transporte urbano colectivo 2025-2026, dotado globalmente con más de 4,4 millones de euros y orientado a "mejorar la calidad del servicio, renovar la flota y avanzar en los objetivos europeos de movilidad sostenible". En este sentido, Agudo también ha valorado el "significativo crecimiento" de la partida presupuestaria para el área en este 2026, que asciende a un total de 24,6 millones de euros.

Entre las otras actuaciones previstas en este Plan de Inversiones para este año destaca también la incorporación de cuatro nuevos autobuses híbridos y eléctricos a la flota municipal, con los que ya serán un total de 27 los vehículos renovados durante el actual mandato municipal.

Asimismo, el plan incluye también la instalación progresiva de nuevos paneles informativos exteriores con tiempos de llegada en tiempo real con sistemas de locución para personas con discapacidad visual, así como pantallas interiores con información sobre próximas paradas y avisos de interés para los viajeros.

Además, la concejala ha concretado que todas estas actuaciones llegan en un contexto de crecimiento histórico del transporte público en Granada, que cerró 2025 con un total de 30.136.640 viajeros, un 7,1 por ciento más que el año anterior. "Los excelentes datos de uso demuestran que los granadinos confían cada vez más en el transporte público. Nuestra obligación es responder a esa confianza con mejores vehículos, más tecnología, mayor accesibilidad y un servicio cada vez más moderno y eficiente", ha concluido.