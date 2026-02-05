El Ayuntamiento de Granada moviliza más de 600 efectivos con especial atención a incidencias por viento

Reunión del Cecopal en la mañana de este jueves presidio por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo - AYUNTAMIENTO

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha movilizado para este jueves más de 600 efectivos con especial atención a posibles desprendimientos e incidencias por viento, según ha expuesto la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, en una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) tras una noche en la que los servicios municipales atienden más de un centenar de emergencias.

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, el Cecopal se ha vuelto a reunir para seguir de cerca la evolución de las incidencias derivadas de la alerta naranja por viento y riesgo de inundaciones, decretada en la jornada de este pasado miércoles. Como consecuencia de esta situación, se mantienen las clases suspendidas por parte de la Junta de Andalucía y el cierre de los servicios municipales no esenciales, con el objetivo de "garantizar la seguridad de la población".

Durante la reunión, se ha realizado un balance de las actuaciones de Protección Civil, Bomberos y Policía Local, que ha llevado a cabo alrededor de un centenar de intervenciones en Granada capital y en municipios del área metropolitana, principalmente por incidencias relacionadas con el viento y las lluvias, en colaboración con el resto de servicios de emergencia con especial atención a los cauces de los ríos que pasan por la ciudad.

El Servicio de Bomberos de Granada realizó más de medio centenar de actuaciones, principalmente por incidencias de desprendimientos en fachadas, tejados y cornisas, así como acumulación de agua en bajos. Prácticamente la mitad de las mismas se realizaron en el área metropolitana. El Cecopal mantiene una atención especial a los desprendimientos que se están produciendo en el Sacromonte, donde desde la pasada noche se vienen realizando tareas de limpieza y prevención, así como al conjunto de incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento en distintos puntos de la ciudad, aunque sin lamentar daños personales en este momento.

Para la jornada de este jueves, los servicios municipales coordinados desde Alcaldía a través del Cecopal de Granada van a movilizar un refuerzo de personal conformado por más de 600 efectivos entre Bomberos (35), Policía Local (92) y servicios de limpieza (más de 300 efectivos en dos turnos) y de mantenimiento (190 personas) así como personal de Urbanismo.

En este sentido, el Área de Mantenimiento del Ayuntanmiento está realizando un despliegue especial para "minimizar el riesgo por desprendimientos de árboles afectados por viento y acumulación de agua, así como otras estructuras sensibles". Por su parte, Urbanismo movilizará equipos del servicio de Inspección de Edificaciones para "trabajar de manera coordinada para prevenir posibles desprendimientos".

En cuanto a la previsión hidrológica, los cauces de los ríos Genil, Darro y Monachil están registrando importantes caudales a su paso por la capital, aunque por el momento, según han reportado desde Protección Civil, todos se encuentran en descenso. La atención es máxima tanto en la capital como en municipios limítrofes del área metropolitana, algunos de los cuales están registrando mayores dificultades y están contando con el apoyo de los Bomberos de Granada y del resto de dispositivos de emergencia.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que está coordinando personalmente el Cecopal reunido en la Huerta del Rasillo, ha destacado la coordinación de todos los servicios municipales, "especialmente de Bomberos y Protección Civil para atender incidencias en edificios y párking de la ciudad", así como en municipios donde los problemas están siendo más intensos como Huétor Tajar, donde, según ha detallado a este respecto la Diputación en la mañana de este jueves, se esperan nuevas lluvias a partir del mediodía, o Dúdar, aún incomunicado y con realojados en el Hotel Luna de la capital

La regidora ha realizado de nuevo un llamamiento a la calma y a la prudencia: "Es esencial que todos limitemos los desplazamientos que no sean imprescindibles y estemos atentos a los canales oficiales de información. Desde el Ayuntamiento mantiene una coordinación "máxima" entre los servicios de emergencia y con el resto de administraciones para minimizar los daños por la alerta de viento y lluvia".

Igualmente, desde el Ayuntamiento se traslada un mensaje de tranquilidad, ánimo y prudencia a la población, insistiendo en la conveniencia de evitar desplazamientos innecesarios y de seguir exclusivamente los canales oficiales para mantenerse informados sobre la evolución de la situación y las posibles novedades mientras permanezca activa la alerta, ha finalizado el Consistorio de Granada en nota de prensa.