Andalucía baja a 2.848 la cifra de desalojados por el temporal en plena borrasca Oriana

Imagen de los restos de una palmera, que en la mañana de hoy, 13 de febrero, y por acción del fuerte viento ha caído sobre un coche que circulaba por la avenida de Kansas City de Sevilla, dejando a su ocupante herida y atrapada. A 13 de febrero de 2026 en - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha rebajado a las 16.00 horas de este viernes 13 de febrero a 2.848 la cifra de personas desalojadas por el temporal tras autorizar la vuelta de cerca de 200 vecinos en las localidades malagueñas Benaoján, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y Ronda y de otras 40 personas en Córdoba capital mientras siguen vigentes avisos por fuertes vientos y lluvias en todas las provincias andaluzas por la borrasca Oriana.

Según informa la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) ha autorizado la vuelta a casa "ordenada y paulatina" desde las 16.00 horas de 129 vecinos de la Estación de Benaoján, 40 de Estación de Jimera de Líbar, 12 de Estación de Cortes de la Frontera y 21 vecinos de La Indiana en Ronda.

Previamente la dirección del Plan de Emergencia autorizó durante la mañana la vuelta a sus viviendas de las más de 40 personas que seguían desalojadas en Córdoba capital, provincia que mantiene aún 21 personas desalojadas en Puente Genil; cuatro en Palma del Río; tres en Baena; dos en Iznájar, y una en Pedro Abad.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ya avanzó esta mañana que las incidencias gestionadas durante todo el "tren de borrascas" que se ha vivido en Andalucía podrían alcanzar las 12.000, apuntando que nunca "habíamos vivido una emergencia" de este nivel.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, manifestó que, de acuerdo con los informes de que dispone de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en "esta tarde noche, tendremos lo que parece ser el fin de este terrible tren de borrasca", aunque en estos momentos todavía hay importantes riesgos en algunas zonas, como Grazalema (Cádiz), Campo de Gibraltar y la serranía de Ronda.

Asimismo, el consejero ha dado otro dato que nunca antes se había producido y es que se ha tenido que mandar, durante todo el temporal, una décima alerta a los móviles de los ciudadanos, ayer la última de ellas. "No hay ninguna experiencia en España de ninguna emergencia que haya requerido enviar 10 Es-Alert a la población", ha apuntado.