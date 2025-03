El Ayuntamiento de Granada niega que haya "caos" en la tramitación de expedientes de la zona de bajas emisiones

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edil de Movilidad y Protección Ciudadana de Granada, Ana Agudo, ha negado que en el área que dirige en el Ayuntamiento haya "caos" tras las denuncias del PSOE el pasado viernes haciendo alusión a una situación de "colapso" con "graves retrasos" en la gestión de expedientes vinculados a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y a las plazas de aparcamiento regulado.

"Si alguien tuvo una verdadera falta de gestión fue el gobierno del PSOE durante su último mandato", ha aseverado Agudo en un audio remitido a los medios con la respuesta del equipo de gobierno local, del PP, a las declaraciones el pasado viernes de la edil socialista Raquel Ruz.

El PSOE, según ha proseguido Agudo, "lo dejó todo por hacer específicamente con respecto a imperativos legales como puede ser la ZBE, que ni un papel había", añadiendo la concejala que las "declaraciones responsables de la zona azul no se tienen que responder".

"Todas las presentadas ya habilitan el acceso y se van comunicando a la empresa gestora para que se metan en las bases de datos" pues "esta es la propia naturaleza de las declaraciones responsables", ha detallado la edil de Movilidad granadina.

Además, se ha comenzado ya la revisión de las presentadas y "sólo aquellas que contengan algunas inexactitudes" que no sean subsanables serán objeto de "una posterior invalidación" y así se comunicará "consecuentemente", ha añadido Agudo.

Por otro lado, "no puede existir un colapso de solicitudes de la ZBE porque aún no existe una ordenanza aprobada definitivamente y por tanto, no se puede resolver". En este sentido, "las que se han presentado anticipadamente se están acumulando para analizarlas" cuando se apruebe.

"El único incremento que sí que se ha producido en el registro del área es la importante llegada de alegaciones a la ordenanza, que han sido numerosas", lo cual la concejala ha valorado como "muy positivo porque añade participación ciudadana a mejorar" la nueva normativa.

También ha puesto sobre la mesa un cambio del sistema informático de registro, que está generando "dificultades" por la "adaptación" que ello supone.