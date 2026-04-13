El Ayuntamiento de Granada no podrá prohibir el acceso con burka o niqab a dependencias municipales

Archivo - Una mujer con niqab. Archivo. - Paul Zinken/dpa - Archivo

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada no podrá aplicar la moción aprobada en pleno a propuesta de Vox para prohibir el acceso con burka o niqab a dependencias municipales, tal y como se desprende de un informe de la Asesoría Jurídica en el que se concluye que esta propuesta "no se acomoda a la legalidad".

El motivo esencial que aporta el informe es la ausencia de una normativa legal de ámbito superior al municipal que lo respalde, así como que la propuesta choca con la libertad religiosa, según han detallado a Europa Press fuentes municipales.

El informe jurídico ha sido trasladado a los grupos este lunes en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Granada, después de que el pasado febrero saliera adelante la moción de Vox con el apoyo del PP, que gobierna con mayoría absoluta, y los votos en contra del PSOE.

Durante la defensa de esta moción, la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, señaló que su formación no quiere "ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela, ni que el islamismo se abra paso en nuestras calles".

Afirmó que esta propuesta respondía a una "preocupación real de los españoles, que nada tiene que ver con racismo o islamofobia" sino que era "tan solo por sentido común".