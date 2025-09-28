El Ayuntamiento de Granada ofrece formación "permanente e inclusiva" a través de los nuevos cursos de Aula Mentor

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

El Ayuntamiento ofrece formación permanente, flexible e inclusiva a través de los nuevos cursos de Aula Mentor GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha renovado su convenio con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el desarrollo del programa de formación abierta y a distancia Aula Mentor, que cumple ahora 25 años de implantación en la ciudad como recurso de formación "permanente y adaptada" a las necesidades de la población adulta.

La concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha celebrado la "larga y fructífera trayectoria" de este programa en Granada, una ciudad que fue pionera en el año 2000 en su apuesta por Aula Mentor y con el que mantiene intacto su compromiso a día de hoy.

"Un cuarto de siglo después seguimos reafirmando nuestro compromiso con una herramienta que ha demostrado ser esencial para el aprendizaje continuo, la mejora de la empleabilidad y la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad", ha aseverado la edil en una nota de prensa.

Según ha explicado González, Aula Mentor es un programa en línea que tiene como objetivo "capacitar a personas adultas y promover el desarrollo de sus competencias personales y profesionales mediante una formación flexible, interactiva e inclusiva". El sistema combina la formación online con tutorización individualizada y el apoyo de una red de aulas físicas en todo el país.

En Granada, el proyecto cuenta con su sede en el Centro Municipal de Formación y Empleo del Zaidín, desde donde se tutoriza a los alumnos para que pueden elegir entre más de 240 cursos distribuidos en 38 itinerarios formativos diferentes y 17 áreas profesionales, con la posibilidad de obtener acreditación de sus competencias profesionales.

"Aula Mentor es un programa que rompe barreras económicas, sociales y geográficas, universalizando el acceso a la formación", ha incidido la concejala, quien ha valorado que este proyecto ya se ha consolidado como "un recurso de primer nivel para quienes buscan mejorar su formación y acceder a mejores oportunidades laborales".

Desde la puesta en marcha del primer programa Aula Mentor en Granada en el año 2000, más de 6.000 personas se han formado en alguna de sus especialidades, consolidando este recurso como referente en la formación de calidad en el entorno local. De hecho, ha detallado González, tan solo en los últimos diez años, un total de 1.849 personas han realizado 1.213 cursos en diferentes especialidades.

"El perfil del alumnado evidencia el carácter inclusivo del programa y su impacto social", ha señalado la concejal, quien ha detallado que el 64% del alumnado han sido mujeres, frente a un 36% de hombres; el 48% contaba con estudios superiores y el 35% con nivel educativo medio; además, el 70% de los participantes se encontraban en situación de desempleo frente al 30% que ya estaba ocupado.

Los interesados en sumarse a esta formación solo tienen que acceder al apartado específico para ello que aparece en la web de empleo del Ayuntamiento de Granada (www.empleo.granada.org), donde encontrarán el catálogo completo de cursos, el formulario de inscripción y todos los detalles del programa.

"Aula Mentor es una herramienta clave para que Granada siga siendo una ciudad de oportunidades, que apuesta por el talento, la formación y la empleabilidad, especialmente en un momento en el que la capacitación continua es esencial para afrontar los retos del mercado laboral y del futuro profesional", ha concluido.