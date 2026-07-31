El Ayuntamiento de Granada ofrece un nuevo refugio climático para personas sin hogar para agosto

Archivo - Un hombre sin hogar durmiendo en la calle. Archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada pondrá en marcha del 1 al 31 de agosto un nuevo dispositivo extraordinario de atención a personas sin hogar en colaboración con la entidad Esclavos del Inmaculado Corazón de María (Edicoma) con el objetivo de reforzar la respuesta municipal durante el periodo de mayor incidencia de las altas temperaturas y garantizar un espacio seguro donde las personas más vulnerables puedan descansar, hidratarse y recibir una merienda durante las tardes del mes.

Según ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, el recurso permanecerá abierto todos los días entre las 16,00 y las 21,00 horas en las instalaciones de la entidad situadas en la calle Colegios y se suma al dispositivo especial frente a la ola de calor que el Ayuntamiento viene desarrollando desde el pasado mes de junio junto a OCREM.

Saavedra ha explicado que la apertura de este nuevo espacio permite ampliar la red municipal de apoyo precisamente cuando otros recursos sociales reducen o suspenden temporalmente su actividad durante el mes de agosto, garantizando así la continuidad de la atención a quienes más la necesitan.

El servicio previsto ofrecerá diariamente una merienda compuesta por un alimento --que alternará entre sándwiches, bocadillos, ensaladas u otras opciones similares--, una bebida --como zumo, gazpacho o productos lácteos--, agua y una pieza de fruta, con el objetivo de favorecer la hidratación y una correcta alimentación durante las horas centrales de la tarde.

"Este nuevo refuerzo extraordinario responde a nuestra responsabilidad y compromiso de proteger a las personas más vulnerables en un periodo especialmente delicado por las elevadas temperaturas".

"No podemos permitir que nadie se quede sin atención durante el verano, especialmente en las horas de mayor riesgo para la salud, por lo que nos anticipamos y reforzamos todos los recursos disponibles para proteger la salud y la dignidad de las personas sin hogar", ha señalado Saavedra, quien estima que este refuerzo permitirá atender diariamente a alrededor de una treintena de personas adicionales respecto a los recursos que ya están puestos en marcha.

La aportación municipal para este recurso se destinará principalmente a sufragar la adquisición de los alimentos. La entidad Edicoma, por su parte, desarrollará el servicio con sus propios medios y con la colaboración de su equipo de voluntariado, reforzando la red de atención social que presta habitualmente en la ciudad.