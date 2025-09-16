El Ayuntamiento de Granada señala al PSOE que los controladores de seguridad no sustituyen competencias de Policía Local

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, del PP, ha defendido este martes que los nuevos controladores de seguridad en zonas de ocio no sustituirán funciones de la Policía Local y "lo que van a hacer está amparado por la ley".

En un audio remitido a los medios en respuesta a las declaraciones de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, al respecto, el primer teniente de alcalde ha indicado que el PSOE es "como el perro del hortelano, que ni come, ni deja comer" y cuando estuvo en el gobierno local "no hizo nada" en esta materia en coordinación con los hosteleros.

La propuesta "es un paso más en esa conciliación que tiene que haber" entre el ocio y "el derecho sagrado al descanso", ha asegurado Saavedra, que ha detallado que estos controladores privados van a, entre otras actividades, supervisar la entrada y salida de los locales o que tengan las ventanas cerradas por temas de ruido y "no tienen competencias" desde el punto de vista de la seguridad.

Serán, según ha apuntado, "25 personas uniformadas que van a ser un punto de referencia" también en materia informativa, y "coordinados en todo momento" con la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para lo cual están siendo formados.

Se crea asimismo la figura del coordinador logístico, que controlará las labores de carga y descarga y que "la recogida de las mercancías" se haga "de forma inmediata" y de acuerdo a la normativa, y habrá además un refuerzo de la limpieza en estas zonas.