El Ayuntamiento impulsa el Grupo Motor Municipal de Empleo para fortalecer la Red Laboral de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), en colaboración con el Patronato Municipal de Asuntos Sociales y con el apoyo técnico de la Estrategia Eracis+ del Ayuntamiento de Jaén, ha puesto en marcha el Grupo Motor Municipal de Empleo, una iniciativa destinada a reforzar la Red Laboral de Jaén y mejorar la coordinación de los recursos sociolaborales de la ciudad.

El director de Imefe, José María Mesbailer, ha explicado que esta actuación forma parte de una experiencia piloto promovida por la Fundación "la Caixa", cuyo objetivo es "fortalecer la estructura de gobernanza sociolaboral municipal", según ha informado el Consistorio en una nota. La iniciativa persigue, por un lado, sistematizar los procedimientos de intervención en los itinerarios de inserción sociolaboral y, por otro, consolidar la Red Laboral de Jaén como una herramienta estratégica para facilitar el acceso al empleo de las personas en situación de vulnerabilidad, fomentar el trabajo en red entre las entidades colaboradoras y potenciar su papel como observatorio sociolaboral del municipio.

La experiencia piloto se está desarrollando en dos zonas de la ciudad con mayor tasa de desempleo: por un lado, los barrios de San Juan, Antonio Díaz, La Magdalena y el entorno de Vicente de Paúl, y por otro, la zona del Polígono del Valle. El Grupo Motor Municipal de Empleo ha celebrado recientemente su segunda reunión de trabajo, en la que han participado más de veinte entidades e instituciones vinculadas al ámbito social, laboral, empresarial y formativo.

Entre ellas se encuentran la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Don Bosco, la Fundación Diagrama, la Fundación Marcelino Champagnat, Inserta Empleo de Fundación ONCE, la Fundación Laboral de la Construcción, la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción (Andeis), Faecta, Acción Laboral, Csisjufi- Eracis+, UGT, Federación Surge, Cruz Roja Jaén, Asociación Aseis, ATA Andalucía, Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia, Fejidif y la Asociación El Salto Adelante, entre otras.

La próxima reunión tendrá lugar el 16 de junio y en la misma se seguirá dando forma a esta experiencia innovadora sobre procedimientos de intervención con itinerarios y desarrollo del trabajo de la red laboral de Jaén. Jaén uno de los cinco ayuntamientos seleccionados para esta experiencia Jaén forma parte de esta experiencia piloto junto a los municipios de Sevilla, Málaga, Granada y Jerez de la Frontera, seleccionados por la Fundación la Caixa por su trayectoria en la coordinación entre administraciones, entidades sociales y agentes económicos para favorecer la inserción laboral y la inclusión social.

En el caso de Jaén, la Fundación ha valorado especialmente la estrecha colaboración existente entre el IMEFE y el Patronato Municipal de Asuntos Sociales así como la consolidada red de agentes sociales, laborales, empresariales y formativos que operan en la ciudad.

"Esta capacidad de trabajo conjunto constituye uno de los principales activos del municipio para avanzar hacia un modelo de intervención más eficaz, coordinado y centrado en las necesidades reales de la ciudadanía", ha indicado Mesbailer.