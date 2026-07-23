El Ayuntamiento de Jaén aborda la reposición de arbolado en parques afectados por el tren de borrascas

Visita al parque del Seminario - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está abordando los trabajos de recuperación de parques dañados por el tren de borrascas de principios de año. Es el caso del Parque del Seminario donde ya se ha procedido a la reposición del arbolado, una actuación que se complementará con diversas mejoras paisajísticas para reforzar el patrimonio verde de este emblemático espacio de la ciudad.

El concejal de Mantenimiento Urbano, José María Cano (Jaén Merece Más), ha visitado el parque junto a la gerente del Centro Especial de Empleo, Mª Ángeles Peinado, para comprobar el avance de estas tareas de reposición, las cuales están siendo ejecutadas por este organismo encargado del mantenimiento del espacio verde.

Durante la visita, el edil ha recordado que el Parque del Seminario ha sido el espacio verde que ha sufrido los mayores daños debido a la meteorología. "Aquí se perdieron grandes ejemplares de pinos de gran porte, que llegaron a volcar debido a la fuerza del viento y a los temporales", ha señalado Cano.

Para revertir esta situación, el Centro Especial de Empleo está llevando a cabo la plantación de nuevos ejemplares de distintas especies. En concreto, la reposición incluye fresnos, pinos, cedros, encinas, yucas y ficus, entre otras especies, que permitirán recuperar progresivamente la riqueza vegetal y paisajística del entorno.

Cano ha incidido en que esta actuación responde a la apuesta por incrementar y conservar las zonas de sombra en la ciudad, resaltando que los árboles son fundamentales para hacer de los parques espacios más confortables y habitables. En este sentido, ha apuntado que la sombra contribuye a mitigar las altas temperaturas y ofrece un entorno más fresco para el disfrute de los vecinos, especialmente durante la estación estival.

Asimismo, el concejal ha avanzado que estos trabajos tendrán continuidad durante los próximos meses con la intención de "seguir mejorando este espacio poco a poco". De este modo, además de la reposición del arbolado, el Ayuntamiento tiene previsto actuar sobre distintas jardineras y zonas ajardinadas, incorporando nuevas plantaciones y elementos ornamentales que contribuyan a embellecer el parque.