El Ayuntamiento de Jaén abre una nueva ronda de presentación del PGOM a los colectivos sociales

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha abierto una nueva ronda de presentación del avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y de sus planes de ordenación urbana del centro a vecinos, colectivos con discapacidad, de igualdad, centros educativos y a la Mesa de la Construcción, llegando con ello a la casi totalidad de la representatividad de la capital jiennense.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, junto a los ediles de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, y de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han asistido a la sesión monográfica del Consejo Local de Participación Ciudadana con la presencia de representantes de las asociaciones vecinales de la ciudad que han querido estar en esta cita.

El encuentro ha servido para que el responsable del equipo redactor del Plan, Juan Carlos García de los Reyes, detallara los principales aspectos de este documento técnico. Colomo ha destacado que el equipo de gobierno prosigue con la ronda informativa para recoger propuestas y presentar el documento por el que se regirá el crecimiento y el futuro de Jaén.

A esta reunión seguirá otra con colectivos de personas que atienden la diversidad funcional y discapacidad "esenciales en el diseño de Jaén", los relacionados con la Igualdad y de ámbito social, convocados a una comisión el día 27, día en el que se tendrán reuniones monográficas también con la mesa de la Construcción y los colectivos educativos.

"Queremos que toda la ciudad esté concernida con la importancia de este documento, que conozcan qué aporta de nuevo y positivo a una ciudad que quiere seguir contando con ellos en su planificación, para que sea la ciudad en la que quieren seguir viviendo las generaciones futuras", ha dicho Colomo.

El PGOM recoge aspectos clave para la ciudadanía como la vivienda, la habitabilidad del centro y el futuro de las zonas residenciales, las nuevas alternativas a futuros de servicios públicos como el transporte, los distribuidores, las zonas verdes o el saneamiento de aguas residuales, entre otros. También les conciernen las opciones de crecimiento de la ciudad en términos de inversión para crear empleo.

"Los vecinos son parte esencial en el modelo de ciudad del futuro, porque este planeamiento se hace pensando precisamente en ellos, en que esta ciudad siga por más generaciones siendo la elegida para vivir", ha afirmado Colomo.

Por su parte, la edil de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha informado de que además de en la web del Ayuntamiento, donde ya está alojado, el documento de los tres planes que componen el PGOM de Jaén estará también disponible en la web de Participación Ciudadana.

También ha invitado a trasladar propuestas y a divulgar algunas de las claves de este documento, por su valor para el Jaén del mañana. Del mismo modo, se facilitará a los asistentes documentación divulgativa más simplificada de las principales ideas del plan.

El Ayuntamiento ya celebró a comienzos de este mes una sesión general informativa del avance del PGOM abierta a la ciudadanía con especial presencia de los colectivos profesionales, con el sector empresarial, de arquitectos, los aparejadores y la patronal empresarial como grandes protagonistas de este encuentro.