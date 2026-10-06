El Ayuntamiento de Jaén acerca la prevención y el cuidado de la salud mental a vecinos de zonas Eracis+

Encuentro sobre la prevención y el cuidado de la salud mental. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén acerca la prevención y el cuidado de la salud mental a vecinos de zonas donde se desarrolla la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+).

Residentes en celebrado del barrio de La Magdalena han participado este martes en el 'Encuentro en movimiento por la salud mental', al que también ha asistido la concejala de Servicios Sociales, Eva Funes, y que el jueves llegará al Polígono del Valle.

La iniciativa, que ha tenido lugar en el Patronato Municipal de Asuntos Sociales, ha sido organizada por el programa Eracis+ con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año se conmemora bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', según ha informado el Consistorio.

"La salud mental no puede abordarse únicamente desde una perspectiva individual, sino que está relacionada también con el entorno económico y social, las relaciones personales, el aislamiento digital o la falta de perspectivas de futuro", ha afirmado la edil, quien ha dado lectura a la proclama con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

En ella se recoge, entre otros aspectos, la necesidad de reforzar los servicios de atención y la formación de los profesionales que trabajan con población joven, así como de mejorar la prevención y la detección temprana de los problemas de salud mental. También plantea la importancia de fortalecer las comunidades y las redes de apoyo y de avanzar en la educación emocional desde las distintas etapas educativas.

En este sentido, la concejala ha señalado la importancia de "hablar de salud mental desde la prevención, desde los barrios y desde la comunidad, acercando la información y los recursos a las personas y favoreciendo que quienes puedan necesitar ayuda conozcan las vías para acceder a ella".

COLABORACIÓN

Funes ha destacado que esta colaboración "permite sumar recursos, experiencias y profesionales para ofrecer una atención más cercana". "La iniciativa pretende precisamente que la ciudadanía pueda conocer de primera mano el trabajo que realizan las entidades y programas que acompañan a las personas en los barrios y que exista una mayor conexión entre estos recursos y las necesidades que se detectan en el entorno", ha indicado.

Para ello se ha trabajado en red desde los centros municipales de Servicios Sociales y se ha confeccionado actividades como el termómetro de las emociones, un cerebro que acoge propuestas para mejorar la salud mental o una exposición de mitos y realidades relativas a esta cuestión".

"La jornada ha permitido acercar a la ciudadanía información sobre salud mental y bienestar, los servicios y recursos disponibles, los cuidados y la prevención, con especial atención al bienestar infantil", ha dicho, no sin incidir en que "se trata de una actividad planteada desde la proximidad y el trabajo comunitario en las zonas Eracis+, donde el contacto directo con vecinos y vecinas y la coordinación con las entidades sociales tienen un papel fundamental".

La edil ha añadido que el programa Eracis+ dará continuidad a esta iniciativa con un nuevo 'Encuentro en movimiento por la Salud Mental' este jueves, 8 de octubre, en el Polígono del Valle".

El de este martes ha contado con la participación de Faisem, cuya representante, Maribel Vacas, ha leído un manifiesto, además de otras entidades y programas que trabajan en la atención social y comunitaria de las zonas Eracis, como programa de Comunidad Gitana, La Muralla, Fundación Don Bosco, Marcelino Champagnat, Cruz Roja y Ciudades ante las Drogas.