El Ayuntamiento de Jaén acomete la limpieza de ríos en Los Puentes y pide a la Junta el colector para mejorar su estado

Visita a las labores de limpieza en los cauces de los ríos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado las labores de limpieza de los cauces de Los Puentes, zonas residenciales situadas a las afueras del casco urbano, al tiempo que ha solicitado a la Junta de Andalucía las obras del colector "para mejorar el estado de los ríos".

En concreto, estos trabajos se desarrollan desde el área de Economía del Consistorio mediante unas obras de emergencia que permitirán despejar los puntos más críticos de los cauces de los ríos de forma preventiva ante la temporada de lluvias.

Así lo ha indicado este jueves el alcalde, Julio Millán, durante una visita a estas actuaciones que desarrolla una empresa especializada y que contemplan una intervención "para atender puntos negros" desde el Puente de la Sierra aguas abajo.

Ha estado acompañado por el tercer y cuarto tenientes de alcalde, Francisco Lechuga y Luis García Millán, y la concejala de Participación Ciudadana y Seguridad, María del Carmen Angulo. Además, han estado representantes vecinales de estas zonas residenciales que se van a atender con estas labores, según ha informado el Consistorio.

El regidor ha explicado que se trata de unos trabajos de emergencia de la mano también de otros complementarios por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Diputación, que intervendrán en el Puente de la Sierra y Puente Nuevo así como en uno de los puentes junto al Portazgo, respectivamente. "Es una labor coordinada, atendiendo puntos negros", ha dicho.

Al hilo, ha insistido en la importancia de que la Junta de Andalucía impulse la obra de construcción del colector de la Vega a lo largo de 30 kilómetros de recorrido junto al cauce fluvial.

"Evitaría vertidos de agua sucia al cauce, mejoraría el estado de los ríos y prevendría el exceso de maleza y suciedad, por eso es importante para estas zonas que se ejecute cuanto antes", ha asegurado.

En la misma línea se ha pronunciado el representante de la Unidad de Gestión Vecinal, José Sánchez, para el que esta obra autonómica sumaría un equipamiento más que ayude a mantener en las mejores condiciones posibles el cauce y dar también una solución ambiental y de valor turístico a esta zona tan emblemática de la ciudad. Junto a ello, ha subrayado que este paso permitirá avanzar en la regularización de estas áreas residenciales.

Con respecto a las labores de limpieza, Sánchez ha mostrado su satisfacción porque la coordinación y el entendimiento con el Ayuntamiento en la mesa de Los Puentes haya permitido esta obra.

"Es una alegría el paso que se ha dado en la limpieza y mantenimiento de los ríos por parte del Ayuntamiento. Este trabajo es una consecuencia de la última visita que hicimos con el alcalde hace unas semanas y las reuniones de la mesa de protocolo con el compromiso es que se vaya haciendo limpieza en zonas puntuales cada año para evitar el daño a las personas", ha comentado.

Por su parte, el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, ha señalado que la emergencia del contrato permite intervenir en estas semanas, en las que los cauces garantizan un trabajo más eficiente.

El cuarto teniente de alcalde y edil de Empleo y Smart City, Luis García Millán, ha considerado un importante paso la implicación del Ayuntamiento. "Demuestra su efectividad y el trabajo de atención a los vecinos en un asunto tan importante como la seguridad de estas zonas, en la que estamos comprometidos", ha apostillado.

Los vecinos de la zona de Los Puentes han resuelto las dudas y conocido los detalles de este proyecto junto a los representantes y técnicos municipales y la empresa que lo ejecuta. La concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, también ha mostrado su satisfacción por que se les "haya dado respuesta a sus demandas fruto de una escucha sostenida".