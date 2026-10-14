El Ayuntamiento de Jaén acomete la restauración de las esculturas de las rotondas de las flores y los pavos

El artista José Ríos (i), junto a los responsables municipales, en la rotonda de los pavos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la restauración de las esculturas de las rotondas de las flores y de los pavos, en el entorno del Polígono del Valle y del acceso al campus de Las Lagunillas.

La intervención, que "garantiza la utilidad de este elemento canalizador del tráfico", estaba programada con antelación para que su reparación pudiera estar supervisada por el autor de estos dos grupos escultóricos, José Ríos.

El alcalde, Julio Millán, acompañado de los concejales de Empleo, Luis García Millán, y de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha visitado estos espacios junto a personal municipal y el propio escultor, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Con esta intervención, según ha indicado Padorno, "se garantiza seguridad en el anclado de elementos que componen las rotondas" y su embellecimiento en el acceso a la capital jiennense por este punto.

Estas dos piezas de hierro realizadas por Ríos no habían sido objeto de labores de conservación desde su instalación, por lo que se hacía necesario, además agravado por los últimos episodios meteorológicos, una adecuación en términos de mejora circulatoria y seguridad.

"Son esculturas que necesitan un mantenimiento periódico de pintura y de herrería", ha señalado el concejal, quien ha explicado que "los trabajos se han encargado al propio autor de las obras".

La actuación contempla "la reparación de los elementos metálicos y la renovación de la pintura para recuperar su estado original después de años expuestas a la intemperie".

"El propósito es que las piezas se conserven en buenas condiciones y que los jiennenses puedan seguir disfrutando de ellas, especialmente en unos emplazamientos que forman parte de los recorridos habituales por esta zona de la ciudad", ha comentado.

Finalmente, el edil ha señalado que la restauración de estas piezas forma parte de las actuaciones de conservación del mobiliario y de los elementos ornamentales de Jaén, que "requieren intervenciones periódicas para mantenerlos en condiciones adecuadas".