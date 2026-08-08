El Ayuntamiento de Jaén acomete trabajos para la eliminación de grafitis en el entorno del parque del Bulevar

El concejal de Mantenimiento Urbano de Jaén, Javier Padorno, visita los trabajos en el entorno del parque del Bulevar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado que trabaja durante este verano en el arreglo de varias zonas del Parque del Bulevar, tanto en la primera como en la segunda fase del recinto, en el marco de las intervenciones que con recursos propios y personal del área, lleva a cabo a lo largo de la ciudad la Concejalía de Mantenimiento Urbano.

El edil responsable, Javier Padorno, ha visitado este sábado a los equipos de Mantenimiento así como al equipo de refuerzo de pintura contratado en esta época estival que están trabajando en la recuperación de los bajos de la conocida como fuente de la cúpula, del parque, así como los muros adyacentes.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los trabajos se centran también en el arreglo y pintado de la barandilla de la pasarela que conecta con el mirador del parque. "Son trabajos que hacemos con personal propio de mantenimiento urbano para eliminar las pintadas, los grafitis que había en toda esta zona y devolverle así la blancura y el esplendor que debe de tener para que los vecinos y vecinos de nuestra ciudad puedan pasear por esta zona tan bonita de la ciudad de Jaén", ha explicado el concejal.

Son tareas de mantenimiento se completan con otras actuaciones que se han venido haciendo en zonas de juego infantil o en el agility can para reponer parte del mobiliario dañado "y que vamos a continuar con otras actuaciones que a iniciativa propia de este Ayuntamiento o a demanda de los vecinos venimos atendiendo en las últimas semanas".

Padorno ha señalado que, "tal y como anunciamos hace unas semanas, en el propio plan de asfaltado de calles de la ciudad, además de los viales del entorno del parque, especialmente del Paseo de España, el sendero que circunda el parque también formará parte del arreglo que incluye ese proyecto histórico de mejora de la pavimentación en la ciudad que está previsto que pueda acometerse en otoño".