El Ayuntamiento de Jaén acompaña a la Cofradía de Santa Catalina en los actos con motivo de su festividad

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Segunda teniente de alcalde, África Colomo y el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Segunda teniente de alcalde, África Colomo y el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, han acompañado a la Cofradía de Santa Catalina en los actos con motivo de su festividad que se han celebrado este domingo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, con salida desde la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, en el barrio de La Glorieta, donde tiene su morada, la imagen ha desfilado por los barrios de la zona Sur camino del Castillo que lleva su nombre, donde concluyen los actos en su honor.

En contexto, la Administración local ha detallado que "a pesar de la fría mañana", "muchos son los jiennenses que han acompañado a la santa en su recorrido", una imagen que "luce con esplendor tras la restauración de la que ha sido objeto en Sevilla con el apoyo de la Diputación".

De esta forma, los trabajos de sellado de grietas y mejora de la policromía "han devuelto a la talla un mejor aspecto y la gente de Jaén ha comprobado este en el desfile de la Santa".