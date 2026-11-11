El Ayuntamiento de Jaén activa el Plan de Emergencia Local en fase de preemergencia por el temporal y pide precaución

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Local de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha activado este miércoles el Plan de Emergencia Local en fase de preemergencia ante el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento y ha pedido precaución a la ciudadanía a la hora de transitar en calles y espacios abiertos en general.

El alcalde, Julio Millán, ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) que coordina el Comité de Emergencias. El encuentro ha contado con otros miembros del gobierno municipal así como responsables de Policía Local y Bomberos, junto a personal técnico de prevención y emergencias municipales.

En en la reunión, se han adoptado medidas preventivas como el cierre de parques y algunas instalaciones municipales ante la previsión de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Ante esta situación meteorológica --con alerta desde las 15,00 horas hasta la medianoche--, el comité ha acordado "en primer lugar, activar el plan de emergencia en fase cero, fase preemergencia", según ha informado en una nota el Consistorio.

La activación del dispositivo permite coordinar las actuaciones de los distintos servicios municipales y realizar un seguimiento de la evolución del episodio meteorológico para adoptar, en su caso, nuevas medidas de prevención.

Igualmente, se ha ordenado el cierre preventivo de los parques y de las instalaciones deportivas al aire libre, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo derivadas de las fuertes rachas de viento previstas.

En los parques con cerramiento, el Ayuntamiento ha procedido a su clausura durante la mañana y en el caso de los que no disponen de él se recomienda a la población no transitarlos. Además, el Patronato de Cultura ha procedido al cierre del Castillo de Santa Catalina.

Del mismo modo, se ha procedido al cierre de las instalaciones deportivas municipales exteriores para evitar la práctica al aire libre de deportes, como las existentes en los complejos de Las Fuentezuelas y La Salobreja así como los campos de fútbol de barrio, entre ellos el Antoñete y el Sebastián Barajas.

RECOMENDACIONES

El alcalde ha trasladado también las recomendaciones acordadas durante la reunión, entre ellas "que se eviten actividades al aire libre y desplazamientos que no sean imprescindibles". Asimismo, ha solicitado a "a la ciudadanía y a los colectivos en general que se tomen las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes".

En este sentido, y siguiendo las indicaciones del servicio Emergencias 112 Andalucía, el Ayuntamiento recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos y retirar de balcones y terrazas macetas, mobiliario y otros objetos que puedan caer a la vía pública por efecto del viento.

Se aconseja también extremar las precauciones al caminar por la ciudad, evitando permanecer junto a árboles, cornisas, muros, andamios o edificios en construcción o en mal estado, ante el riesgo de caída de ramas o desprendimiento de materiales. Igualmente, se pide a la ciudadanía que no se acerque ni manipule cables o postes del tendido eléctrico que puedan resultar afectados.

Por último, Millán ha señlado la importancia de atender a las fuentes de información oficiales ante cualquier incidencia y ha recordado que, "en caso de emergencia, se llame siempre al 112".

El Ayuntamiento mantendrá informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales y recuerda que los avisos meteorológicos pueden consultarse en el portal municipal de alertas, https://transparencia.aytojaen.es/alertas , así como en la web de la Aemet.

Según la información de esta agencia, el aviso naranja estará vigente desde las 15,00 horas y hasta la medianoche de este miércoles, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Para este jueves, la previsión mantiene el aviso amarillo por viento, por lo que el Ayuntamiento permanecerá atento a la evolución de las condiciones meteorológicas.