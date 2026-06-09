El Ayuntamiento de Jaén activará el 18 de junio el dispositivo especial frente al calor para personas sin hogar

Reunión sobre el dispositivo especial frente al calor para personas sin hogar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén activará el próximo 18 de junio el dispositivo especial frente al calor para personas sin hogar con el objetivo de "ofrecer una respuesta eficaz", con atención las 24 horas del día y en coordinación con entidades del tercer sector de la ciudad.

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha presidido este martes la reunión de coordinación de las actuaciones que se volverán a llevar a cabo este año por parte del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, Cáritas e Inserta Andalucía, para "ofrecer una respuesta eficaz y conjunta ante los efectos de la ola de calor en Jaén, con el fin de garantizar la protección, atención básica y seguridad de las personas sin hogar".

En el encuentro, además de responsables municipales, han participado representantes de Cáritas, Cruz Roja, Inserta Andalucía, Policía Local de Jaén, la federación vecinal OCO, la Asociación Jaén Centro y Poblado Mundo, según ha informado el Consistorio.

Durante la reunión, se han ultimado los detalles de este dispositivo especial, que este año adelantará su puesta en marcha al 18 de junio, cinco días antes que en 2025. La medida responde a la previsión de "un verano especialmente cálido y a la necesidad de garantizar la protección, la atención básica y la seguridad de uno de los colectivos más vulnerables de la ciudad".

La edil ha explicado que las distintas entidades trabajan ya en la coordinación de los recursos disponibles para que exista una atención continuada durante las 24 horas del día. "Estamos actualizando el censo de personas sin hogar atendidas por los diferentes servicios sociales y entidades colaboradoras, una cifra que actualmente se sitúa entre las 30 y las 40 personas, aunque se está revisando para evitar duplicidades entre los distintos recursos", ha afirmado.

El dispositivo contempla que, cuando se activen las alertas meteorológicas por altas temperaturas (especialmente a partir del nivel amarillo, que previsiblemente se mantendrá durante gran parte del verano en Jaén), el Centro Municipal de Atención a Transeúntes flexibilice sus condiciones de acceso, eliminando el límite habitual de pernoctaciones establecido en su reglamento para facilitar la permanencia de las personas usuarias mientras dure la situación de riesgo.

Además, el Ayuntamiento y las entidades sociales están elaborando un mapa de refugios climáticos y un listado de recursos municipales y sociales donde la ciudadanía más vulnerable pueda encontrar espacios frescos, acceso a agua potable y atención básica.

Estos recursos estarán dirigidos no solo a las personas sin hogar, sino también a otros colectivos especialmente sensibles a las altas temperaturas, como las personas mayores. Esta información se pondrá a disposición de la ciudadanía y de las asociaciones vecinales para facilitar la localización de estos espacios y mejorar la coordinación ante posibles situaciones de emergencia.

El Centro Municipal de Atención a Transeúntes volverá a ser el eje principal del dispositivo, que se completará con otros recursos sociales como el Centro de Día de Inserta Andalucía y el Centro Santa Clara de Cáritas. La coordinación entre todos ellos permitirá garantizar que siempre haya al menos un recurso abierto durante las 24 horas del día.

TRABAJO SOCIAL

La concejala ha destacado también la importancia del trabajo social que acompaña a este dispositivo, ya que no se limita a ofrecer alojamiento temporal o cobertura de necesidades básicas, sino que incluye una intervención profesional a través de trabajadores sociales, educadores y monitoras especializadas.

Para reforzar esta coordinación, se constituirá un equipo de seguimiento permanente entre las entidades participantes, que compartirá diariamente información sobre la evolución de las alertas por calor y la situación de las personas atendidas.

Asimismo, el Ayuntamiento "incorporará a este operativo al personal técnico de Emergencias Locales, encargado de trasladar las actualizaciones meteorológicas para facilitar la planificación de los recursos y la información a las personas usuarias".

El dispositivo contará este año con las 48 plazas del Centro Municipal de Acogida y, aunque el objetivo "es no alcanzar el máximo de ocupación, el Ayuntamiento quiere disponer de una capacidad suficiente para atender cualquier incremento de la demanda".

En cuanto a su duración, el operativo no tendrá una fecha de finalización cerrada. En 2025 permaneció activo hasta el 5 de septiembre y, en esta ocasión, su continuidad dependerá de la evolución de las temperaturas y de las necesidades detectadas. Para ello, está prevista una reunión de seguimiento durante el mes de agosto y una evaluación final que determinará la prolongación o el cierre del dispositivo.