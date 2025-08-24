El Ayuntamiento de Jaén amplía la colaboración empresarial en el programa Atenea con la firma de siete nuevos convenios

El concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, firma siete nuevos convenios con empresas de diversos sectores empresariales para que participen activamente en el desarrollo de los itinerarios formativos del programa Atenea. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, ha firmado siete nuevos convenios con empresas de diversos sectores empresariales para que participen activamente en el desarrollo de los itinerarios formativos del programa Atenea.

Concretamente estos acuerdos van encaminados a que los alumnos de este programa de formación puedan realizar sus prácticas en estas empresas de cara a final de año, para los meses de noviembre, diciembre y enero, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

García Millán ha subrayado que "desde Imefe estamos aprovechando este mes de agosto para afianzar relaciones con los empresarios de Jaén, hemos firmados convenios para ubicar a nuestros alumnos del programa Atenea en la realización de sus prácticas".

"Un programa por el cual los interesados que cumplan los requisitos, se forman con nosotros en certificados de profesionalidad y reciben, además, una beca por formarse y realizar las prácticas en estas empresas", ha añadido.

Asimismo, el edil ha agradecido a todas estas empresas con las que ha suscrito convenios esta semana su colaboración como son Fundación Don Bosco, Agroforestal y Aquatec, las residencias de mayores Amavir y Caridad y Consolación, Claritas Turismo y Acción Laboral.

"Es muy importante la colaboración con estas empresas que pertenecen a diversos sectores todos ellos relacionados con la formación que el programa Atenea impartirá a partir de septiembre para todos aquellos que quieren abrir sus posibilidades de inserción laboral", ha afirmado García Millán.

En las próximas semanas Imefe seguirá formalizando el compromiso adquirido con más de 30 entidades, perteneciente a sectores clave para el sector económico de la ciudad, para la realización de las prácticas de los alumnos de Atenea entre las que se encuentran: Viveros Luis Moreno, Club de Campo Jaén, Universidad de Jaén, Floristería Aguilera, Leroy Merlin, Sprinter, Grupo Avolo, Ofiper, Grupo Avanza, Guillermo García, IMAN Temporing, Sonido Lagartija, Intelec, Cruzcampo, Activa Jaén, Fundación Marcelino Champagnat, Acrobalia, Diverocio, Five Academy, Actividades CPM, Macrosad, Clece, Residencia Fuente de la Peña, Residencia Montesol, Residencia FOAM, Residencia Altos Jontoya, Andalucía Solar.